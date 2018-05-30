Почему нельзя сидеть за компьютером перед сном

Неограниченное использование компьютеров и планшетов в вечернее время вызывает нарушения сна и сбивает суточные ритмы организма, выяснила научная группа под руководством сотрудников Гарвардского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiological Reports.Ученые провели эксперимент, в ходе которого испытуемым предлагалось провести по пять вечеров перед компьютером и столько же за чтением книг, газет и других печатных материалов. В исследовании участвовали как мужчины, так и женщины в возрасте от 22 до 28 лет.Согласно полученным результатам, использование светоизлучающих гаджетов, таких как компьютер, телефон или планшет, негативно сказывается на скорости засыпания. Так, участники эксперимента отметили, что после взаимодействия с электроникой они засыпали на полчаса позже, чем обычно. Кроме того, испытуемые жаловались на сонливость и потерю концентрации по утрам и слишком бодрое состояние вечером.Ученые также выяснили, что использование гаджетов подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за периоды сна и бодрствования."Полученные данные предоставляют больше доказательств того, что светоизлучающие электронные устройства оказывают биологическое воздействие на организм", — заявила одна из авторов работы Жанна Даффи.Ранее стало известно, что нарушения сна несут в себе опасность для здоровья. Ученые из Университета Боулдера, штат Колорадо, выяснили, что всего пара ночей бодрствования значительно изменяет физиологические показатели организма и может сбить внутренние часы более ста различных белков. Шотландские ученые пришли к выводу, что привычка поздно ложиться спать может привести к возникновению психических расстройств.