Найден способ избавиться от алкогольной зависимости

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Ученые из университета Буффало пришли к выводу, что с помощью простых физических упражнений можно побороть алкогольную и наркотическую зависимость.Исследователи установили, что медикаментозная терапия, совмещенная с аэробными физическими нагрузками, позволит значительно легче и быстрее избавиться от пагубных привычек.По мнению специалистов, оживленная ходьба, бег и другие нагрузки на руки и ноги снижают выработку ключевого нейромедиатора — дофамина и облегчают период абстинентного синдрома.Кроме того, ученые убеждены, что всего лишь 150 минут физической нагрузки в неделю значительно сокращают риск развития сердечных заболеваний, а также артрита и диабета, пишет Daily Mail.Ранее сообщалось, что в Университете Техаса прошли испытания первого в мире лекарства, действительно избавляющего от алкогольной зависимости. В свою очередь ученые из австралийского Университета Квинсленда установили опытным путем, что некоторые антидепрессанты могут предотвратить вредное воздействие алкоголя на клетки головного мозга.