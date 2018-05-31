Яичная диета спасает от многих заболеваний: новое исследование

Всего одно яйцо в день значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Китайские ученые провели четыре года за тщательным анализом того, от чего еще спасает яичная диета — список болезней получился впечатляющим.

К примеру, употребление пяти яиц в неделю снижает риск развития ишемической болезни сердца на 12%. А высокое содержание витамина Е и антиоксиданта лютеина способствует даже профилактике онкологических заболеваний.

Витамин D и фосфор укрепляют зубы и костную ткань. Кроме того, тот же фосфор помогает остановить развитие деменции у пожилых людей.

Сера, уже упомянутый лютеин, цистеин и полезные аминокислоты способствуют здоровью глаз. В общем, не экономьте на яйцах — штука полезная.
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