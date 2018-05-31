Белое вино провоцирует рак у мужчин

Ученые провели исследования, в которых сравнивали влияние на организм человека красного и белого вина, передает НСН.По данным специалистов из Румынии, США, Канады, Швейцарии, Австрии, Японии, Италии и Иордании употребление белых вин провоцирует появление рака простаты у мужчин. А вот бокал красного - уменьшает такую вероятность.Чтобы прийти к таким выводам ученые обследовали более 600 тысяч человек, которые каждый день употребляли вина, но не более стакана в день.