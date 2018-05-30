Простой способ позволит выявить болезнь Альцгеймера
Специалисты обследовали 117 человек в возрасте от 60 до 92 лет. Ученые обнаружили много вышеупомянутых отложений у 25% добровольцев с болезнью Альцгеймера и всего у 4% здоровых участников. Также ученые выяснили: у людей с деменцией кровеносные сосуды в глазах были толще. Это может негативно влиять на кровоток.
Исследователи надеются, что метод будет использоваться для выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии. Простое и неинвазивное обследование занимает всего 20 секунд. Ранее ученые из Японии и Австралии представили новый метод анализа крови, помогающий обнаружить бета-амилоидный белок. Именно из этого белка образуются амилоидные бляшки, являющиеся характерным признаком деменции.
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