Простой способ позволит выявить болезнь Альцгеймера

Ученые из Королевского университета Белфаста выяснили: желтые пятна под сетчаткой могут быть одним из первых признаков деменции. Вид пятен имеют так называемые твердые друзы - отложения жира и кальция под сетчаткой, которые можно заметить при сканировании глаза. Они возникают в процессе старения и считаются безвредными, сообщает The Indian Express.Специалисты обследовали 117 человек в возрасте от 60 до 92 лет. Ученые обнаружили много вышеупомянутых отложений у 25% добровольцев с болезнью Альцгеймера и всего у 4% здоровых участников. Также ученые выяснили: у людей с деменцией кровеносные сосуды в глазах были толще. Это может негативно влиять на кровоток.Исследователи надеются, что метод будет использоваться для выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии. Простое и неинвазивное обследование занимает всего 20 секунд. Ранее ученые из Японии и Австралии представили новый метод анализа крови, помогающий обнаружить бета-амилоидный белок. Именно из этого белка образуются амилоидные бляшки, являющиеся характерным признаком деменции.