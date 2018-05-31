Молоко защищает детей от сахарного диабета
Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе 353 пациентов с ожирением. Возраст участников составлял от 3 до 18 лет. Выяснилось, что уровень инсулина в крови, взятой натощак, у детей, выпивавших минимум 0,5 литра молока в день, был на 50% ниже, чем у остальных участников.
Исследователи рекомендуют родителям включать молоко в ежедневный рацион своих детей. Ученые подчеркивают: детей с лишним весом не нужно лишать этого полезного продукта. Таким детям просто стоит перейти на молоко с низким содержанием жира.
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