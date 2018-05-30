Ученые назвали лучшее время для ужина при похудении

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Американские исследователи предложили новую методику похудения, которая состоит в том, чтобы питаться в соответствии с особым графиком в течение суток.Научные специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме утверждают: режим питания, при котором завтрак и ужин приходятся на довольно раннее время суток, эффективно помогает похудеть. В соответствии с их методом, ужинать нужно не позднее 15:00.«Ранний ужин существенно улучшает метаболизм», - мотивировали ученые свое предложение ужинать в дневное, а не в вечернее время.Ведущий автор исследования Кортни Петерсон констатировала: поздний ужин способствует негативным изменениям в работе гормонов, поскольку активизирует вещества, которые не должны быть активными в конце дня. Подобный сбой вызывает проблемы с действием биологических часов и обменом веществ.Учеными проводился эксперимент, участники которого питались в строгом соответствии с определенным учеными графиком: завтрак с 6:30 до 8:30, обед - в 12:00, ужин - в 15:00. В условиях такого режима прием пищи у людей синхронизировался с биологическими часами, обменные процессы стали интенсивнее, что и привело в итоге к потере лишних килограммов.Но не все диетологи разделяют мнение о том, что ужин должен приходиться на столь раннее время дня. Тем более, что выдерживать вышеназванный режим на практике крайне сложно, если человек работает и должен сохранять активность до глубокого вечера.«Есть классическая и проверенная рекомендация — ужинать не позднее трех-четырех часов до сна. Именно ее стоит придерживаться», - сказала в связи с этим член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.