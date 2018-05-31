Названы продукты, ускоряющие старение

Даже молоко может заставить человека стареть слишком быстро, свидетельствуют научные исследования.Некоторые продукты питания провоцируют физиологические процессы, следствием которых становится старение внешности. Эксперты выяснили, что в рационе питания может стать причиной слишком глубоких морщин и тусклой кожи.Сахар. Многие работы ученых говорят о том, что сахар ускоряет старение кожи, так как его молекулы включаются в процесс гликирования коллагена – белковой структуры, делающей кожу эластичной и гладкой. Гликирование коллагена нарушает ее молекулярную структуру: на внешности это отражается в виде появления заметных морщины, потери четкого овала лица.«Гликирование - это естественный процесс организма, который наблюдается у всех людей без исключения. Но при избытке в рационе сахара коллаген расходуется телом человека гораздо быстрее, к тому же поврежденный коллаген аккумулируется не только в коже, но и во всех тканях организма», - таково заключение ученых из Университета Мюнстера в Германии.Колбаса. Колбасные изделия из магазина содержат в себе фосфатные добавки, которые при попадании в организм образуют соединения с кальцием, разрушительные для стенок артерий и сосудов. Слабые и вялые сосуды всегда отражаются на внешности – кожа приобретает нездоровый оттенок, становится более склонной к воспалениям, увядает раньше времени.Продукты с трансжирами. Ученые из университета Джорджа Вашингтона в США доказывают, что регулярное употребление продуктов с трансжирами увеличивает скорость старения. По словам специалистов, трансжиры повышают концентрацию липопротеинов низкой плотности в крови, из-за чего становится более интенсивным процесс отложения белковых субстанций в головном мозгу – главной причины старческого слабоумия.Чаще всего источниками трансжиров становится готовая выпечка (в особенности мучные изделия с кремом), а также жирные молочные продукты, говядина и баранина.Молоко. В Швеции проведенное учеными исследование показало, что постоянное употребление молока, вопреки мнению о нем, провоцирует неблагоприятные процессы в костях, которая обычно начинают происходить в более позднем возрасте. Специалисты считают, что это связано с содержащейся в молоке лактозой, являющейся специфическим молочным сахаром. Один из компонентов лактозы действует как окислитель и вызывает воспаление, заявили исследователи.