Эти проверенные методы быстро повышают уровень гемоглобина в крови

Исключить анемию поможет народная медицина.Снижение уровня гемоглобина в крови человека в медицине именуется железодефицитной анемией. Это нарушение кроветворения может привести к серьезным осложнениям, если его не начать своевременно лечить.Для того, чтобы повысить уровень гемоглобина, необязательно принимать горы таблеток, достаточно обратить внимание на народные способы лечения анемии и воспользоваться ими.Эксперты обещают, что уже через 2-3 недели уровень гемоглобина будет в норме, если пить:Витаминный коктейль из соков свеклы, моркови и яблок. Рецепт приготовления этого коктейля прост: нужно отжать сок из всех ингредиентов, смешать его и принимать по чайной ложке детям 2-3 раза в день или по 0,5-1 стакану взрослым.Коктейль из соков граната, моркови, лимона, яблок с медом. Необходимо смешать в стеклянной банке по 200 мл каждого свежеотжатого сока с 70 г меда. Банку с коктейлем поставить в холодильник, а принимать его следует по 2 ст.л 3 раза в день.Чесночно-спиртовую настойку. 300 г чеснока очистить и поместить на дно стеклянной банки, залить 1 л спирта или хорошей водки. Поставить настаиваться в темное место на 3-4 недели. Принимать по чайное ложке настойки 3 р в день перед едой.Томленый овощной сок. Для его приготовления понадобится по 0,5 стакана свежеотжатых соков свеклы, черной редьки и моркови. Желательно, вылить смесь соков в глиняную емкость и поставить томиться в разогретую духовку на 1 час. После чего дать остыть томленому соку, перелить в стеклянную банку и поставить в холодильник. Принимать по 2 ст.л три раза в день за полчаса до еды.Какими продуктами обогатить рацион питания, чтобы повысить уровень гемоглобина в крови:- грецкие орехи и арахис;- гречневая каша;- печень;- говядина, телятина;- гранатовый сок и гранаты;- яблоки;- продукты, обогащенные витамином С, это - цитрусовые, болгарский перец, отвар шиповника, капуста и так далее;- рыба и морепродукты.