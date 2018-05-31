Медики рассказали, в каком случае головная боль должна насторожить

Головная боль может сигнализировать о серьезных заболеваниях.Головная боль может быть симптомом различных недугов, но мало кто обращается за помощью к медикам, когда страдает от нее на регулярной основе.Самый распространенный миф, в который многие верят и боятся, заключается в том, что голова может болеть, когда в мозге растет злокачественная опухоль. На самом деле, рак мозга редко проявляется в виде головных болей, а вот снижение зрения должно насторожить, так как этот симптом более характерен для этого заболевания.Если голова стала болеть каждый день, а обезболивающие препараты малоэффективны, то есть смысл пройти обследование и выяснить у медиков истинную причину этого явления.Также, следует насторожиться тем, у кого приступы головной боли отличаются друг от друга. К примеру, сегодня голова болит в лобной части, а вчера болела в области затылка.Медики рассказали, в каком случае боль в голове должна насторожить человека:Резкая, сильная и не проходящая в течение нескольких минут головная боль, появившаяся спонтанно. Это может указывать на кровоизлияние в мозге, поэтому срочно нужно вызывать "скорую".Тяжелая головная боль и высокая температура тела. Если эти два симптома тревожат одновременно, то речь может идти о менингите или энцефалите. Особенно должно напугать отсутствие памяти, галлюцинации и отсутствие ориентации в пространстве.Вместе с головой болят глаза и ухудшается зрение. Данный симптом свидетельствует о повышении внутриглазного давления или даже о глаукоме. Осложнением может стать абсолютная слепота, поэтому нужно срочно отправляться в больницу.Голова разболелась после удара. Для здорового человека такая головная боль не несет опасности, но если он принимает разжижающие кровь препараты, то нужно немедленно обратиться в травмпункт, так как при ударе могла образоваться субдуральная гематома, которая медленно кровоточит и может угрожать жизни человека.Если голова болит у всех, кто находится в одном помещении. Это может говорить о том, что из-за утечки газа люди отравились, поэтому срочно нужно выйти на свежий воздух, а в помещении перекрыть подачу газа и открыть окна, двери, чтобы хорошенько его проветрить.Частые головные боли, какими бы они не были, должны стать причиной обращения к терапевту. Лучше своевременно узнать о проблеме со здоровьем, чем запустить ее.