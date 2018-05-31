Эти утренние привычки могут существенно улучшить здоровье

Эксперты по здоровому образу жизни рассказали, как правильно начинать свой день.От того, как вы проведете утро, будет зависеть ваше самочувствие в течение всего дня. Плюс ко всему, изменение образа жизни и внедрение в него полезных привычек уже через три недели даст свои плоды - здоровье в целом улучшиться.Повышение качества здоровья может выражаться в снижении массы тела, уменьшении объемов, устранении головных болей и высокого давления, а также отечности и других проблем, которые ранее вас преследовали.Какие утренние привычки могут существенно улучшить здоровье?Ранний подъем. Конечно же, эту привычку можно реализовать, если научиться ложиться спать пораньше. Первое время придется просыпаться с помощью будильника, но со временем, когда вы привыкнете, можно будет обходиться и без него.Вода. После пробуждения, прямо в кровати, нужно выпить стакан воды, который вы приготовите для себя с вечера. Затем, очень полезно для пищеварения выпивать стакан воды с лимоном и медом.Зарядка. Буквально 15-20 несложных упражнений позволят вам улучшить свой внешний вид.Душ. Желательно, чтобы он был контрастным. За счет изменения температуры воды стимулируется кровообращение, а это полезно не только для кожи, но и для энергетического состояния и для сердечно-сосудистой системы.Завтрак. Обязательно нужно завтракать, а самыми полезными блюдами являются яйца, овсяная или любая другая каша, твердый сыр или творог.Свежий воздух. Пройдитесь пешком до работы, выйдя с общественного транспорта на 1-2 остановки раньше. Вы получите при этом заряд кислорода, а еще потренируете сердечную мышцу и увеличите двигательную активность.Прислушайтесь к советам экспертов и через 21 день вы привыкнете по-новому проводить утро, за счет чего сможете похвалиться отменным самочувствием и улучшенным состоянием здоровья.