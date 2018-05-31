Стоматологи опровергли популярные мифы по уходу за зубами

Рекомендации и мифы, которые рассказывают люди с улицы, не всегда являются лучшими советчиками в уходе за вашими зубами.Стоит просмотреть, что же в привычном уходе за зубами есть вредного.К стоматологу нужно ходить только, когда что-то болитЧтобы зубы были в идеальном состоянии, к стоматологу необходимо обращаться два раза в год просто для осмотра. Согласитесь, зачастую, люди идут к врачу, когда боль становится нестерпимой.Поэтому, если хотите иметь здоровые и крепкие зубы, приучите себя посещать врача дважды в год. Это сэкономит ваш бюджет.Беременным нельзя лечить зубыЕсли у беременной девушки действительно есть проблемы с зубами, их надо устранять. Если этого не сделать, за время беременности все усилится в разы, и лечить зубы будет гораздо сложнее.Зачастую беременные девушки боятся идти к стоматологу из-за страха, что анестезия повредит плоду. Последние исследования показывают, что местная анестезия – безопасна для всех беременных. Главное, сказать врачу о сроке беременности и вообще посоветоваться со специалистом, стоит ли вам идти к стоматологу.Нужно как можно чаще чистить зубыСпециалисты советуют чистить зубы 2 раза в день и не более того. Если делать это чаще, есть высокий риск повреждения эмали от зубной пасты.Между чистками зубов используйте зубную нить и специальные ополаскиватели, которые защитят зубы в течение дня.Кариес появляется от сахараЕсть распространенный миф о том, что кариес появляется исключительно от сахара. На самом деле виной кариеса являются еще и углеводы, а не только сахар: злаки, фрукты, овощи, выпечка и так далее.После употребления углеводной пищи необходимо прополоскать рот, чтобы не дать бактериям ни малейшего шанса.Молочные зубы можно не лечитьМногие родители убеждают, что молочные зубы можно не лечить, ведь они со временем, все равно выпадут. На самом деле, кариес на молочных зубах может привести к гнойному воспалению, которое повредит будущий коренной зуб.