Электронные сигареты негативно влияют на легкие

Ученые также измеряли интенсивность, с которой клетки вырабатывали энергию.Доктор Клапп и Доктор Ясперс из Университета Северной Каролины решили провести этот эксперимент, поскольку многие пищевые добавки, считающиеся безвредными, добавляются в жидкости для электронных сигарет без каких?либо специальных исследований. Их беспокойство возросло еще больше, когда они обнаружили, что структурно многие вкусовые добавки походят на токсины в обычных сигаретах.Доктор Клапп с коллегами провели эксперимент, в котором подвергли клетки бронхов воздействию раствора коричной жидкости для электронных сигарет и пара от этой жидкости. Коричный альдегид — это вещество, которое придает корице ее характерные запах и вкус. В течение двух часов при помощи скоростной съемки и видео-анализа измерялась частота колебаний ресничек клеток бронхов, которые очищают легкие от слизи и пыли. На клетки воздействовали растворами с различной концентрацией коричного альдегида, чтобы определить: меняется ли частота движений ресничек клеток с увеличением концентрации.В последние годы электронные сигареты завоевывают популярность как более безопасная альтернатива традиционным сигаретам, поскольку имитирую сигаретный дым и эффект от употребления никотина. Данное исследование ставит под сомнение безопасность использования электронных сигарет.«Пар от электронных сигарет содержит химические вещества, которые не исследовались на токсичность. До сих пор не изучен вред от вдыхания химически активных вкусовых добавок, при этом многие из этих веществ структурно похожи на те, что содержит дым обычных сигарет. Более того, вкусовые добавки зачастую используются в абсурдно больших количествах»,— считает доктор Клапп.«Два принципа токсикологии: «Вред зависит от дозы» и „ Способ воздействия влияет на токсичность» — определенно применимы в этом случае»,— добавила доктор Ясперс, ведущий автор исследования.Клапп и Ясперс отметили: «Наши данные показывают, как распространенная, совершенно безопасная пищевая добавка может повлиять на иммунную и защитную функции легких в контексте использования электронной сигареты. Мы наблюдали, как воздействие жидкостей, содержащих коричный альдегид, временно замедляет энергетические процессы в клетках дыхательных путей, замедляя их сокращения. Многочисленные исследования говорят о том, что нарушение реснитчатых структур и их функций в бронхиальных клетках повышает риск респираторных заболеваний. Это может привести к осложнению множества легочных заболеваний».«Исследования „в пробирке“ показали, что паралич реснитчатых структур бронхиальных клеток, вызванный коричным альдегидом повышает риск заболевания респираторными инфекциями и, впоследствии, может сыграть роль в развитии легочных заболеваний. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить производят ли пары электронных сигарет тот же эффект на людей. Исследования намечены на ближайшее будущее»,— заявила доктор Ясперс.