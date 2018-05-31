Геморрой при беременности: надо ли лечить

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Геморрой во время беременности – настолько распространенное явление, что профилактику геморроя стоит начинать на ранних сроках каждой будущей маме. Лечение геморроя при беременности затруднено: во-первых, не все препараты и методы могут применяться во время беременности, во-вторых, терапия должна проходить максимально эффективно, так как даже начальные стадии геморроя могут не только доставлять неудобства и дискомфорт, но и влиять на здоровье женщины и плода. В-третьих, неизлеченный до родов геморрой в процессе родоразрешения может значительно усугубляться, особенно в период потуг. А после родов эта деликатная проблема доставляет мамам неудобства как в процессе дефекации из-за сочетания с некоторой атонией кишечника, так и при ношении малыша на руках: подъем даже незначительных тяжестей может вызывать боль и кровотечение. Каковы причины развития болезни во время беременности, как ее избежать и какие существуют методики лечения для беременных?Геморрой во время беременности: причины развития заболеванияСогласно статистическим данным, геморрой развивается почти у 70% женщин в процессе вынашивания, а если говорить о соотношении наличия диагноза между рожавшими и нерожавшими пациентками, то на одну женщину без детей приходятся пять мам.При этом часто в развитии геморроя обвиняют процесс естественных родов с его периодом потуг. Однако обострением заболевания страдают и матери, прошедшие через операцию кесарева сечения. И сами роды – не причина развития патологии, а лишь фактор, при котором имеющаяся болезнь со скрытыми, не ярко выраженными симптомами обостряется.Причины частоты развития геморроя во время беременности связаны как с физиологическими особенностями организма, так и с недостаточной профилактикой заболевания. Начало болезни может быть выявлено на разных сроках гестации: и в первом триместре беременности, и во втором, и непосредственно перед родами.Провокаторами развития заболевания во время вынашивания служат:изменяющийся гормональный фон организма. Высокий уровень гормона прогестерона расслабляюще воздействует на стенки кровеносных сосудов и гладкую мускулатуру;повышенное внутрибрюшное давление, когда растущая матка и плод давят на окружающие органы, замедляя передвижение каловых масс в нижних отделах кишечника и влияя на скорость кровотока;затрудненная дефекация, запоры до и во время вынашивания. Растянутые стенки прямой кишки с трудом справляются с передвижением содержимого;избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, несбалансированное питание, богатое быстрыми углеводами и т. п.Некоторые факторы, влияющие на развитие геморроя, являются физиологичными и изменить их невозможно. Однако, учитывая эти данные, необходимо более тщательно относиться к наличию иных: лишнего веса, гиподинамии, неправильного питания, дисфункции кишечника. Именно сочетание гестационных факторов и тех, которых можно избежать, часто является причиной начала геморроя.К дополнительному условию, повышающему риски болезни, относят длительный прием гормональных контрацептивов до зачатия: такие препараты в большинстве своем оказывают негативное влияние на стенки сосудов и также могут стать факторами провокации геморроя.Геморрой – болезнь, профилактикой которой служат правильное питание, которое способствует своевременному очищению кишечника, физическая активность, гигиена области заднего прохода.Нужно ли беременной женщине лечить геморрой?Беременность – особый период, когда будущие мамы предпочитают обходиться без излишнего врачебного вмешательства, ограничиваясь рекомендациями гинеколога. Лечение геморроя нередко откладывается на время после родов, что крайне нежелательно. Почему?Болезнь может сопровождаться скрытым внутренним кровотечением, что вызывает анемию – состояние, опасное и для самой беременной, и для плода.Неизлеченный геморрой может прогрессировать во время родов при любой методике родоразрешения, переходя на стадии, при которых местной терапией уже не обойтись.После родов у состоявшихся мам становится намного больше забот, а уход за ребенком не только не оставляет времени на заботу о своем здоровье, но и может усугубить течение заболевания, также, как и особенности функционирования организма в восстановительном периоде.Лечить геморрой после родов можно с большим выбором препаратов и методик, это факт. Однако нередко те стадии, которые у беременной можно было купировать локальной терапией, после рождения ребенка требуют более длительного и интенсивного курса. Хроническое течение геморроя нередко начинается после родов при отказе беременной от лечения во время гестации: поход к врачу откладывается, и болезнь переходит в длительную, трудноизлечимую форму.Стадии развития геморрояРазличают четыре стадии заболевания:на первой у беременной возникает дискомфорт во время акта дефекации, возможна болезненность, опорожнение кишечника затруднено. Данная стадия может сопровождаться видимым кровотечением. Геморроидальные узлы присутствуют, однако часто видны только при обследовании специалистом. Выпадение узлов возможно при сильном натуживании, но вправляются они самостоятельно. Такая стадия часто игнорируется и не воспринимается, как болезнь;на второй стадии к симптомокомплексу добавляются ощущение зуда в области заднего прохода, тяжести, тянущей боли, которая может иррадиировать в область поясницы, крестца;третья стадия геморроя характеризуется усилением болезненности, выделений. Геморроидальные узлы второй степени выпадают при посещении туалета, физических усилиях, подъеме тяжестей, при развитии заболевания выпадением узлов сопровождается даже незначительное повышение внутрибрюшного давления при чихании, кашле. Узлы вправляются только вручную, самостоятельно не втягиваясь;на четвертой, самой опасной стадии узлы не вправляются, что грозит некрозом тканей. Как правило, данный этап сопровождается сильной болью, тромбозом вен и массивным кровотечением.Терапия геморроя на разных этапах вынашиванияГеморрой в зависимости от стадии заболевания можно лечить как медикаментозными препаратами, так и оперативными методами. Выбор терапии стоит доверить специалисту: на основании диагностики и срока гестации он подберет оптимальный вариант.К медикаментозным препаратам, рекомендованным для лечения геморроя у беременной женщины, относят:в первом триместре и в течение всей беременности можно применять суппозитории с маслом облепихи, свечи и мазь Релиф. Однако стоит помнить, что при второй и дальнейших стадиях заболевания эти препараты эффективны только в составе комплексной терапии;Гепатромбин Г в виде ректальных суппозиториев, мази, геля может применяться, начиная со второго триместра. Этот препарат также рекомендуют при подготовке к оперативным методикам терапии;Нео-Анузол в виде ректальных суппозиториев разрешен на протяжении всего периода гестации, если у пациентки нет патологий щитовидной железы.В качестве системной терапии специалист может назначить Аскорутин, Троксевазин и иные препараты, улучшающие состояние стенок сосудов. Стоит помнить, что беременным категорически запрещены медикаменты с содержанием экстракта белладонны, присутствующим в некоторых суппозиториях, а часть препаратов рекомендуется к применению только в определенные сроки вынашивания.Геморрой второй и третьей стадии в большинстве случаев поддается консервативному лечению, хотя оптимальным нередко является оперативное вмешательство. Беременность не является противопоказанием для таких безоперационных методик лечения, как:склеротерапия, введение в геморройный узел склерозирующих препаратов. Методика не требует пребывания в стационаре и отличается быстрым периодом реабилитации;лигирование внутреннего узла при помощи латексных колец. Методика малоинвазивная и не вредит во время беременности ни матери, ни ребенку;коагуляция тканей узла при помощи инфракрасного излучения или лазерного луча также относится к процедурам, безопасным для будущих матерей.