Нежелательные реакции на лекарства у детей: важные факты

Ребенок — это не маленький взрослый. У детей совершенно иной организм, внутренние органы и иммунная система функционируют не так, как у их родителей. По этой причине и лекарства действуют на них по-другому. Отчего возникают нежелательные побочные реакции на препараты в педиатрии, какими они бывают и можно ли их избежать? Подробности в новой статье на портале MedAboutMe.Детский организм и лекарства: в чем основные особенности Особенности PH желудочного сока. При рождении уровень кислотности нейтральный, однако уже в первые сутки он снижается до показателя 1-3. К 8 суткам среда в желудке становится нейтральной и остается такой до 2-3 лет. И только после этого кислотность приходит к уровню взрослых. Нейтральная среда способствует более замедленному усвоению большинства лекарств. Незрелость ферментной системы печени. В результате в разном возрасте метаболизм лекарств протекает неодинаково. В первые 3 месяца жизни активность цитохромов CYP3A4 и CYP3A5 очень высока в результате препараты усваиваются быстрее и выше риск передозировки. В особенности это касается препаратов для лечения эпилепсии. Замедленное выведение почками. До достижения возраста 8-12 месяцев скорость клубочковой фильтрации очень мала, что способствует замедлению выведения различных лекарств из организма. По этой причине высока вероятность передозировки. Необходимо строго соблюдать рекомендованную дозу лекарств, в особенности антибиотиков и жаропонижающих. Более высокое содержание жидкости в организме. У детей объем циркулирующей жидкости в процентном соотношении выше, чем у взрослых, поэтому им нужны свои индивидуальные дозировки. Самым точным способом подобрать их является расчет по массе тела.Все эти факторы способствуют тому, что к выбору препаратом у детей и подбору рекомендуемого курса нужно подходить индивидуально. При малейшем отклонении от этого правила есть риск того, что условно «безобидное» лекарство может стать причиной серьезных осложнений.Тип А: дозозависимые нежелательные реакцииВообще существует множество разновидностей нежелательных побочных реакций у детей. Однако их можно условно разделить на 2 большие группы: тип А и тип В.Нежелательные реакции типа А являются результатом непосредственного действия самого препарата. Чаще всего они возникают при передозировке, которая у детей случается нередко. Сосудосуживающие капли в нос — типичный пример. Если в связи с насморком мама будет капать их малышу очень часто, да к тому же сам раствор будет высокой концентрации (0,1% вместо положенных малышам 0,05% для детей до 6 лет или 0,01% для грудничков) то есть реальный риск осложнений. Сильное повышение давления, сердцебиение, дрожь в руках, нарушение сознания — каждый день в больницы страны скорая помощь привозит таких малышей. Эти капли не так безобидны, как кажутся на первый взгляд.Еще один пример — ингаляционное введение беродуала, атровента или беротека. Это бронхорасширяющие препараты, которые применяются при обструктивном бронхите или приступе бронхиальной астмы. Если проводить ингаляции чаще, чем это описано в инструкции, есть риск сердцебиения, возбуждения, повышения давления, тремора.Противоаллергические препараты старого поколения (супрастин, тавегил) итак обладают седативным свойством. Однако, если малышу дать взрослую дозу, то она может подействовать на него слишком сильно. В результате он может стать апатичным, вялым, сонливым, что иногда требует госпитализации и интенсивной терапии. В домашних условиях предпочтение лучше отдавать антигистаминным последнего поколения (лоратадин, дезлоратадин, цетиризин и др.). Они меньше угнетают центральную нервную систему, к тому же их удобно дозировать по массе тела: есть формы в виде капель, сиропа.Жаропонижающие препараты — одни из наиболее применяемых у детей средств. Какой малыш ни разу не болел простудным заболеванием с температурой? В педиатрии допускается прием лишь 2 из них: парацетамол и ибупрофен. При соблюдении дозы с учетом возраста и массы тела они практически безопасны. Однако, если дозировка сильно превышается, то возможно токсическое действие на печень и почки. В самых тяжелых случаях возможна острая почечная или печеночная недостаточность, при которой эти органы попросту перестают функционировать.Этот список можно продолжать еще очень долго. Главное, что должны знать родители: инструкция по применению пишется именно для них, врачи итак знают ее содержание. Соблюдение правильной дозы, кратности приема, сочетание с пищей и напитками многократно снижает риск развития дозозависимых нежелательных побочных реакций.Тип В: дозонезависимые нежелательные реакции у детейЕсли дозозависимые реакции можно предсказать и относительно несложно лечить, то про тех, что не зависят от дозы, этого сказать нельзя. Они непредсказуемы, развиваются на фоне полного благополучия, могут появиться у любого человека, в том числе и ребенка, в любое время. Прежде всего речь идет об аллергических реакциях. В педиатрии они встречаются очень часто. Лидеры из лекарств по частоте возникновение — это жаропонижающие, антибиотики и средства для местной анестезии (в стоматологии или при проведении небольших вмешательств), вакцины.Острая крапивница — это зудящая розовая сыпь, которая может появиться как в месте контакта с аллергеном, так и на любом участке кожного покрова в принципе. Развивается, как правило, в первые часы после приема препарата. Иногда бывает очень сложно выяснить истинную причину, особенно, если малыш принимает несколько лекарств одновременно. До тех пор, пока препарат находится в кишечнике (если он принимался в таблетке), сыпь может нарастать, отдельные пятна сливаются между собой, у некоторых незначительно поднимается температура. Не стоит самостоятельно экспериментировать с оказанием первой помощи — нужно срочно вызвать неотложку. Отек Квинке — это более серьезный вид реакции типа В, который нередко сочетается с крапивницей. При этом развивается аллергический отек лица, области под глазами, губ, шеи. Самым опасным является отечность языка и слизистой гортани, ведь это может привести к острой асфиксии. Внешний вид при этом настолько характерен, что родители достаточно быстро определяют отек Квинке. Он опасен, поэтому лечением заниматься должны только врачи. Анафилактический шок. Это крайне тяжелая нежелательная реакция на лекарства, развивается, как правило, после внутримышечного, внутривенного введения препарата, иногда случается во время обезболивания перед лечением зубов. Для нее характерно резкое падение давления, угнетение сознания вплоть до полного отсутствия, снижение функционирования всех жизненно важных органов. Без своевременного оказания медицинской помощи ребенок может погибнуть.Важным является тот факт, что реакция типа В может развиться как на первое, так и на повторное введение препарата. Однако при повторном она бывает сильнее выражена. Поэтому, если в прошлом у ребенка была достоверно подтвержденная аллергия на определенное лекарство, не стоит вновь давать его. Правда статистика указывает, что реально подтверждается лишь 15% случаев, все остальные — это сыпь на фоне вирусной болезни, потница, аллергия на вкусовые добавки, красители и другие вспомогательные компоненты.Риск нежелательной реакции многократно увеличивается при приеме сразу нескольких лекарств, сочетании их с травами, биодобавками, гомеопатическими средствами, некоторыми новыми видами пищи. Поэтому прием любого препарата должен проходить под контролем доктора и желательно, чтобы он был обоснован. При появлении любого отклонения в состоянии малыша на фоне фармакотерапии стоит незамедлительно обратиться за помощью к специалистам.