Врачи дали советы по борьбе с бессонницей

Эти рекомендации помогут заснуть по ночам.Бессонница – бич современного общества. По статистическим данным от бессонницы страдают и женщины, и мужчины, правда, причины будут разными. Представительниц женского пола мучаются от проблем со сном из-за гормональных сбоев, из-за повышенной эмоциональности. У мужчин причины бессонницы нередко скрываются в излишествах и злоупотреблении вредными привычками, физической перегруженности организма.Бессонница – недуг довольно серьезный, если не заняться его лечением всерьез – на фоне бессонницы могут развиться различные патологии и отклонении в психике. Давайте поговорим о бессоннице более подробно и узнаем, какие виды ее существуют и как можно с ней справиться.Градация бессонницы по типамСпециалисты по нарушениям сна различают несколько основных типов бессонницы:Ситуативная бессонница. Причиной данного вида нарушения сна могут быть стрессы, волнения, беспокойство, смена часовых поясов. Ситуативная бессонница также может наблюдаться на фоне некоторых заболеваний. Этот вид бессонницы может случаться у здоровых людей и вне зависимости, и от пола, и от возраста. Обычно период ситуативной бессонницы не длится долго – не более одной недели.Бессонница кратковременная – данный вид патологии сна наблюдается на фоне депрессий и затяжных стрессовых состояний, при проблемах с психикой, а также при некоторых хронических болезнях. Средний период патологии – 3-4 недели. С таким типом бессонницы невозможно справиться самостоятельно – обязательно требуется квалифицированная помощь специалиста.Хроническое нарушение режима сна. Отличительный признак патологии данного типа – бессонница беспокоит больного более одного месяца. Зачастую причинами хронической бессонницы выступают серьезные заболевания психики и организма в целом, злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами.Важно понимать, что любой тип бессонницы вредит организму, а потому с лечением этого нарушения лучше не затягивать.Лечение бессонницы: с чего начать?Для начала вам стоит выяснить — почему вас начала беспокоить бессонница. Для этого начните вести наблюдение за своими привычками и режимом питания. Записывайте в блокнот или тетрадку все данные — сколько сигарет выкурили за день, сколько выпили кофе или крепкого чая, какую еду употребляли в течение дня.Не занимайтесь самолечением и тем более – не назначайте сами себе снотворные препараты. Если причины бессонницы не во вредных привычках и стрессах – обязательно обратитесь к врачу, вполне возможно, что нарушения сна происходят на фоне какой-то иной, пока скрытой болезни.До консультации с врачом можно попытаться облегчить свое состояние полным отказом от вредных привычек, а также от частого употребления кофе и прочих возбуждающих напитков.Лечение бессонницы: как бороться с нарушениями снаЕсли вас беспокоит бессонница, попробуйте последовать следующим советам от психологов. Возможно, они помогут вам избавиться от проблем со здоровым сном:Начните воспринимать свою спальню, как место, предназначенное исключительно для сна и отдыха. Не устраивайте из спальни рабочий кабинет, кинозал, читальный зал. В спальне не должны присутствовать раздражающие факторы, а также в ней должно быть прохладно, тихо, темно.Если вы легли в кровать и никак не можете уснуть – не вертитесь и не тратьте время на пересчет овечек. От бессонницы подобные мероприятия не помогут. Лучше встаньте, пройдите в другую комнату и выпейте успокаивающий чай, почитайте хорошую книжку. А вот от просмотра фильмов лучше отказаться – сильные эмоции могут помешать процессу засыпания.Можно выйти и немного подышать свежим воздухом. Возвращайтесь к попыткам уснуть тогда, когда ощутите сильную сонливость.Даже если не выспались ночью – не спите днем. А тем более, не укладывайтесь спать в вечерние часы, после прихода с работы. Лучше немного потерпите и ложитесь спать часов в девять-десять вечера.Выработайте у себя режим здорового сна. Для этого старайтесь ложиться спать и просыпаться в одни и те же часы.При попытках уснуть – не смотрите постоянно на часы. Вы так только усилите свое беспокойство и тревогу.