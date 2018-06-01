От чего могут дрожать руки: названы основные причины

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Медики перечислили все возможные провокаторы тремора рук.Многие люди сталкиваются с тем, что у них ни с того ни с сего начинают дрожать руки. На самом деле, причина этому всегда есть, но только в некоторых случаях она незначительная, а иногда - может указывать на серьезные заболевания.Тремор рук должен встревожить человека и заставить его показаться врачу, если он возникает регулярно и без видимых на то поводов. К примеру, сразу после пробуждения человек не может поднять стакан с водой из-за того, что у него дрожат руки.Когда после длительного управления джойстиком в процессе компьютерной игры ощущается непродолжительное дрожание рук или пальцев, то здесь беспокоиться не о чем, ведь причина - банальное перенапряжение.Медики назвали пять основных провокаторов дрожания верхних конечностей:Болезнь Паркинсона. Тремор рук наблюдается даже в состоянии покоя. Это заболевание является нейродегенеративным, при нем отмирают клетки мозга, от чего и появляется дрожание рук, лицевые тики, нарушение речи. К сожалению, данный недуг неизлечим.Стрессовые ситуации. В таких случаях могут задрожать не только руки, а и все тело, голова и даже голос. Человек в момент сильнейшего нервного потрясения может заметить, что его руки ходят ходуном. Обычно, такой симптом исчезает сразу после того, как человек перестает волноваться и бояться.Переизбыток кофеина в организме. Очень часто кофеманы сталкиваются с таким побочным эффектом употребления кофе, как дрожание рук. Чтобы устранить этот симптом, нужно просто уменьшить дозу кофеина и перейти на более щадящие напитки.Хроническая усталость. Отсутствие отдыха и недосып - основные причины развития хронической усталости. И нет ничего удивительно в том, что у не высыпающегося и не отдыхающего трудоголика трясутся руки. Следует просто отдохнуть, но перед этим обратиться к врачу, так как подобный образ жизни может привести к серьезным нарушениям в работе организма.Лекарственные препараты. Некоторые препараты вызывают тремор рук в виде осложнений. К таким лекарствам можно отнести на первый взгляд абсолютно безобидные таблетки от астмы.Еще медики объяснили, что такое эссенциальное дрожание рук. Как оказалось, оно может передаться по наследству от старших родственников и зачастую проявляется в легкой форме, хотя, с возрастом может усиливаться, но это более редкое осложнение. В данном случае руки дрожат, когда они активны.