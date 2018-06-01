Эти продукты полезно есть женщинам, желающим сохранить молодость

Медики подсказали, что есть женщинам, чтобы подольше оставаться молодыми.Представительницы прекрасного пола больше заботятся о своем внешнем виде, нежели мужчины. Для многих дам их молодость играет важную роль и они желают сохранить ее на долгие годы.Противостоять естественному старению и выглядеть на 15-20 лет моложе возможно, но для этого придется хорошенько потрудиться.В первую очередь нужно вести здоровый образ жизни, включающий в себя правильное питание, физическую активность, достаточное времяпрепровождение на свежем воздухе, режим дня и ночи, полноценный отдых и избегание стрессовых ситуаций.Американские ученые назвали семь продуктов, которые женщины обязательно должны есть, если хотят сохранить свою молодость:1. Орехи - укрепляют сосуды и заботятся об их эластичности, что является признаком молодости, потому что с годами она утрачивается. Плюс ко всему, орехи полезны для мозга и за счет их регулярного употребления женщина убережет себя от возрастных изменений в плане интеллектуальных и когнитивных возможностей. Также, нельзя не уделить внимание тому, что в орехах содержатся Омега-3 кислоты, заботящиеся о коже и выводящие из организма токсины, способствующие образованию раковых клеток.2. Красная рыба - полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 омолаживают клетки и ткани организма, очищают и укрепляют сосуды, устраняют целлюлит и появление ранних морщин на лице, препятствуют развитию сердечных заболеваний, повышают уровень женских половых гормонов и помогают женщинам выглядеть гораздо моложе, чем есть на самом деле.3. Греческий йогурт - очень полезен для микрофлоры кишечника, а также мышечной массы, так как он делает ее более эластичной.4. Капуста - с ее помощью можно наладить пищеварение, укрепить иммунитет и костную систему, сохранить зрение и в целом омолодить организм изнутри.5. Клюквенный морс - богат витамином С и является природным антиоксидантом, потому его частое употребление препятствует старению и ослаблению иммунной системы.6. Льняное семя - за счет Омега-3 и клетчатки этот продукт считается незаменимым в рационе питания не только женщин.7. Томаты - содержат ликопин - антиоксидант, защищающий организм от преждевременного старения и свободных радикалов, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.Как уже было отмечено выше, одного здорового питания недостаточно для того, чтобы выглядеть молодо. А вот, когда женщина комплексно ухаживает за собой, тогда результат будет радовать ее и удивлять окружающих.