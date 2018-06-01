Для лечения цистита нужны антибиотики, а не клюквенный сок

Цистит - одна из самых распространенных болезней среди российских женщин и небольшого количества мужчин. Датские эксперты рассказали о том, как успешно лечить эту болезнь.По статистике, с циститом встречается не менее 50% представительниц прекрасного пола, а также некоторые мужчины. Тем более неправильно, что инструменты лечения этой болезни столь ограничены, а иногда люди пользуются просто какими-то бабушкиными средствами. Женщины заболевают циститом по той причине, что их мочеиспускательной канал значительно ближе расположен к анальному отверстию, чем у мужчин. Бактерии из ануса проникают в мочеиспускательный канал, что и провоцирует бактериальную инфекцию. Мужской цистит встречается реже, и порой он сообщает о каких-то других серьезных нарушениях здоровьем. Женщины чаще сталкиваются с циститом, если используют диафрагму или чашечки для контрацепции, занимаются незащищенным сексом, пьют недостаточное количество воды, предпочитают горячие ванны, носят тесное нижнее белье и сталкиваются с тяжелыми месячными.Ученые из Дании подробно рассказали о том, какие именно средства помогают при цистите. Необходимо начать с того, чтобы пить как можно больше жидкости, не содержащей кофеин или алкоголь. Можно попробовать грелки, но только если они помогают вам в случае тяжелых месячных. Практика показывает, что грелки бывают эффективны, хотя и не слишком продолжительное время. При обострениях цистита лучше избегать секса, хотя практика показывает, что женщинам в таком состоянии и так не слишком хочется заниматься любовью.Порой при цистите очень хочется использовать обезболивающие, но и здесь всё не так очевидно. Норвежские исследователи выяснили, что прием нурофена задерживает период выздоровления женщин с циститом, по сравнению с использованием антибиотиков. Через 4 дня 74% женщин с циститом, которые принимали антибиотики, полностью поправились, а в группе на нурофене таковых было только 39%. Однако, учитывая степень распространения антибиотикорезистентности, в последнее время врачи стали всё реже выписывать эти лекарства при умеренных случаях цистита. Довольно часто инфекция проходит сама по себе при соблюдении определенного образа жизни. Что же касается большого количества клюквенного сока, которое часто пьют женщины с циститом, то многочисленные исследования не показали, что он приносит хоть какую-то пользу. К счастью, он не приносит и вреда.