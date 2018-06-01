5 самых грязных предметов в номерах отелей

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Проинспектировав несколько тысяч гостиничных номеров, американские врачи-инфекционисты определили, какие предметы в этих номерах оказываются наиболее заманчивым прибежищем для бактерий.Ванна. Любителям водных процедур во время пребывания в отеле эксперты рекомендуют не принимать ванну, а вместо этого ограничиваться душевой кабиной. Но и перед тем, как встать под душ, кабину следует ополоснуть горячей водой и шампунем, считают медики.«Ванна - самое небезопасное местом в любом номере, поскольку предоставляет идеальные условия для размножения бактерий: тепло и сырость», - констатировали биологи.Душевая насадка. По словам организаторов проверки, душевые насадки в гостиничных номерах должны заменяться раз в год, но этого правила часто не придерживаются. На душевых лейках, меж тем, скапливается легионелла - бактерия, способная при попадании в человеческий организм вызывать даже смертельные заболевания. Перед тем, как принимать душ, полезно спускать горячую воду в течение 2-3 минут.Унитаз. Чтобы не мучиться потом в догадках, что именно вызывало вирусное заболевание желудка, лучше путешествовать с дезинфицирующими салфетками, обрабатывая ими поверхность в туалетах – еще один полезный совет от инфекционистов.Пульты. В комнате отельного номера опасным для здоровья предметом является, прежде всего, пульт - от телевизора, кондиционера. Кто им мог пользоваться раньше? Не думайте об этом, просто заверните устройство в полиэтилен.Мебель и постельное белье. Вам не приходило в голову, что на мебели гностичного номера люди часто сидят и лежат голыми? Эксперты подтверждают: это так, и данная привычка способствует распространению стафилококка. В свою очередь, плохо постиранное постельное белье может стать причиной аллергии. Всегда берите в дорогу и в отпуск противоаллергенные препараты, дали рекомендацию специалисты.Бассейн. Бассейны отелей лучше обходить стороной, так как именно они является причиной половины заболеваний у постояльцев, отметили эксперты.