Назван лучший комплекс мер для защиты от рака

Специалисты Всемирного фонда исследований рака и Американского института онкологии рассказали, как снизить риск развития злокачественных опухолей, которые можно предотвратить в 40% случаев. Главное, считают научные эксперты, - это вес, движение и питание.Онкологи рекомендуют больше движения и меньше статичного положения, в котором затекают и хиреют мышцы. Согласно представленным учеными данным, 150 минут умеренной физической активности в неделю, или 75 минут более интенсивных нагрузок, - это та норма движений, которая защищает от развития рака толстой кишки, а также позволяет держать хорошую физическую форму.Защита от ожирения - одно из главных условий профилактики онкологических заболеваний. Рак предстательной и молочной желез, желудка, печени, полости рта и глотки, кишечника, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки – в целом ожирение является причиной 12 типов онкологии, отмечают исследователи.В плане питания необходимо максимально ограничить употребление фастфуда, обработанных продуктов с высоким содержанием жира, крахмалов или сахаров, отказаться от табака, алкоголя и пищевых добавок, настаивают онкологи. Для получения всех необходимых организму витаминов и микроэлементов, необходимо соблюдать рацион со значительным содержанием в нем овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов.