Люди в очках оказались умнее в тестах на интеллект

Масштабное исследование ученых Эдинбургского университета помогло выявить закономерность между плохим зрением и интеллектом. В общем оно подтвердило то, о чем раньше и так все догадывались: «очкарики» реально самые умные.«Эти исследования самые масштабные в изучении генетики когнитивных способностей человека. Они помогли обнаружить множество генетических отличий, которые способствуют наследственности в навыках мышления», - рассказал об этом проекте ученый университета Гейл Дэвис.По данным SсienceAlert, исследователями были проанализированы данные более 300 тыс. человек в возрасте от 16 до 102 лет, проживавших в разных странах. Все эти люди проходили интеллектуальные тесты. Оказалось, что среди респондентов с высоким интеллектом 28% нуждались в очках или линзах, а 32% были близорукими.Также ученые обнаружили другую особенность «очкариков». Выяснилось, что они лучше защищены от развития некоторых болезней – в частности, менее склонны испытывать гипертонию, стенокардию, депрессию, менее подвержены риску инфаркта, рака легких или остеоартрита.«Носители на 17% имеют больше шансов прожить дольше», - подытожили авторы проекта.