Недосып и ночная работа снижают внимательность в пять раз

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Американские ученые подсчитали, что работа по ночам вызывает сильное падение внимания и ухудшает реакцию.Миллионы людей во всем мире привыкли жить в режиме 18-часового дня. Это значит, что в будние дни они спят меньше шести часов, хотя для нормальной ночной работы мозга необходимо как минимум семь часов.Во время нормального сна происходит формирование долговременной памяти, восстановление метаболизма нервных клеток и другие важнейшие процессы, но если постоянно мало спать, это сказывается на здоровье.Мало спящие по ночам люди чаще ошибаются, неверно дают оценку ситуации и в целом становятся более рассеянными. Специалисты подсчитали, что хронический недосып вдвое увеличивает время реакции и в пять раз усиливает невнимательность.Интересно, что невыспавшимся добровольцам при этом казалось, что они так же бдительны, как и прежде. По мнению ученых, все дело именно в коротком ночном сне, а не в длительных периодах бодрствования.