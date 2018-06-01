Почему болят зубы

Зубная боль — самая труднопереносимая. Ноющий зуб не даёт сосредоточится на работе, мешает нормально говорить, есть, улыбаться. Зубная боль часто становится последним звоночком — поводом записаться, наконец, к стоматологу. Иногда врач разводит руками и оправляет к своим коллегам: лору, невропатологу, кардиологу. Ведь у зубной боли могут быть не стоматологические причины: гайморит, воспаление троичного нерва и даже стенокардия.Первая причина зубной боли — это банальный кариес. Заболевание поражает эмаль и верхний слой зуба. Его целостность нарушается, и микроорганизмы внутри начинают размножаться с бешеной скоростью. Появляется воспаление, которое провоцирует ноющую боль.Если человек тянет с посещение стоматолога, зуб продолжает разрушаться, и оголяется зубной нерв. Боль становится более острой, особенно невыносимо, когда на оголённый нерв попадает кусок пищи. Если после этого упрямый пациент всё ещё не идёт ко врачу, может развиться флюс. Щека у человека раздувается и становится, как у хомяка. Всё потому, что воспалительный процесс из зуба уходит в кость челюсти. Если больной довёл до флюса, то обычно зуб уже не спасти.Болеть может зуб, которого нет. Это бывает, когда прорезается зуб мудрости. У одних людей это абсолютно безболезненный процесс, у других — повод для многочисленных страданий. Сильная боль, недомогание, повышение температуры, трудности во время глотания — все эти симптомы могут появиться из-за роста зуба мудрости.Ещё неприятные ощущения могут быть, даже если зубы абсолютно здоровые, но сверхчувствительные. Такими они становятся из-за истончения эмали. Это случается по многим причинам — неправильная гигиена, климакс, беременность, неправильное питание. При чистке нужно обязательно использовать зубную пасту для чувствительных зубов.У зубной боли могут быть нестоматологические причины. Например, гайморит. Зубы ноют, когда воспалена слизистая верхнечелюстной пазухи. Также бывает, что у основания корня зуба появляется киста, соединенная с верхнечелюстной пазухой. В этом случае вылечить вас может не стоматолог, а отоларинголог.Ещё зубы могут болеть из-за невралгии троичного нерва. Это парный орган, входит в черепно-мозговой отдел нервной системы, имеет 3 ветви, которые направлены в лобную зону, нижнюю и верхнюю челюсть, они несут импульсы в различные части лица. Воспалиться он может от чего угодно: герпеса, ветряной оспы, переохлаждения, черепно-мозговой травмы. С этим заболеванием нужно обратиться к неврологу.Стенокардия — ещё одна причина, по которой может заныть зуб. Это поражение сердца с приступообразными болями, вследствие острой недостаточности кровоснабжения миокарда. Боль может отдавать в троичный нерв. Это провоцирует болезненные ощущения в ротовой полости.Ольга Сабурова, врач стоматолог-гигиенист:— Зубная боль по нестоматологическим причинам встречается редко. Даже если троичный нерв воспалён, болит не конкретный зуб, а вся ротовая полость. Чаще бывает другое — человека мучают головные боли, а причина в зубах. Когда человек ночью очень сильно сжимает зубы от напряжения, и, соответственно, начинают болеть мышцы. Люди приходят к невропатологу, а он говорит — это не ко мне, это к стоматологу. Лечится это использованием ночных кап, которые удерживают челюсть на месте.