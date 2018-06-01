7 ранних признаков рака головного мозга

Хотя понятие рака мозга и является обобщенным термином для разных опухолей, их первые симптомы, несмотря на разницу, в большинстве случаев одинаковы, утверждаю врачи. Медики назвали несколько симптомов, которые характерны сразу для многих опухолей мозга, пишут «Аргументы недели». В составленный научными специалистами перечень вошли Головная боль. Врачебная практика говорит о том, что в случае заболевания раком головная боль появляется или усиливается во второй половине ночи или под утро. Также боль возникает при стрессах и физнагрузках. Головокружение. Если видимых причин для него нет, не медлите с обращением к врачу. Рвота. Возникающая вне связи с приемом пищи рвота обязательно должна настораживать. В особенности если ей еще и не предшествует тошнота. Другой опасный симптом – рвота, появляющаяся после изменения положения головы. Резкое похудение. Оно сопровождает все виды онкологии и связано с тем, что возникшее в организме злокачественное образование вызывает специфические нарушения в обмене веществ. Плохое зрение. Мелькание «мушек» в утреннее время – один из характерных симптомов. Также может снизиться острота зрения. Температура. Иммунная система, столкнувшись с раковыми клетками, пытается с ними бороться, в том числе -повышением температуры. Судороги. Судорожные (эпилептические) припадки обязательно должны стать поводом для обращения к врачу. Особенно опасно, если первый эпизод случается без видимых причин в возрасте после двадцати лет.