Чистота в доме может спровоцировать онкологию у детей

Ученые из Института онкологических исследований считают, что большинство случаев заболевания детей острым лимфобластным лейкозом связано не только с генетической предрасположенностью, но и с чистотой в доме. Оказывается, стерильная среда может серьезно навредить здоровью.Было проведено около десятка исследований, и специалисты пришли к выводу, что рак крови формируется в несколько этапов. Все начинается с генетической предрасположенности, а затем это заболевание может спровоцировать даже обычная простуда.Иммунная система детей, которые посещали ясли и часто проводили время со сверстниками, лучше противостоит раку крови, а также диабету типа I, другим аутоиммунным заболеваниям и аллергиям, чем у детей, изолированных в «стерильных» условиях.Это значит, что заражение опасной инфекцией можно предотвратить с помощью тренировки защитной системы организма еще в младенчестве.Позже это предположение ученые проверили на лабораторных мышах. Выяснилось, что те грызуны, у которых изначально была предрасположенность к онкологии и которые жили в стерильных условиях, чаще болели раком крови.Ранее международная группа ученых выяснила, что регулярное использование чистящих, дезинфицирующих средств может стать причиной развития хронической обструктивной болезни легких. В 30 % случаев болезнь развилась именно из-за состава чистящих средств — глутаровый альдегид, отбеливатели, перекись водорода, спиртовые и четвертичные аммониевые соединения.