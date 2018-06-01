10 уникальных свойств клубники, о которых вы даже не догадывались

Многие из нас ценят клубнику за восхитительный вкус и потрясающий аромат. На этом плюсы клубники не заканчиваются: сочная ягода обладает еще и множеством полезных свойств. Эксперты поделились самыми неожиданными свойствами клубники — возможно, некоторые из них для вас станут настоящим открытием.Замедляет процессы старенияОказывается, что клубника замедляет процесс старения. Сочные ягоды этого полезного плода содержат сильные антиоксиданты, которые эффективно противодействуют старению клеток организма.Если вы стараетесь продлить свою молодость, включите в ежедневный рацион хотя бы несколько ягод клубники. Ее можно добавлять в овсянку, мюсли и йогурты.Эффективна в борьбе с астмой и аллергиейАстма и аллергические реакции для большинства из нас стали настоящей катастрофой. Но бороться с этой проблемой можно и не только медикаментозными средствами: клубника обладает противовоспалительными свойствами и может стать полезной альтернативой лекарствам.Съедайте больше ягод при появления всех видов симптомов аллергии. Клубника действительно может снизить риск заболеваемости астмой и аллергией.Способствует выработке гормонов счастьяНи для кого не секрет, что клубника дарит чувство наслаждения и удовольствие. Оказывается, что у этой закономерности есть и научное обоснование. Дело в том, что в ягодах клубники содержатся микроэлементы, которые препятствуют формированию гомоцистена. Благодаря этому питательные вещества доставляются в наш мозг, и мы испытываем чувство удовлетворения.Попробуйте съесть хотя бы одну ягоду клубники, если вы чувствуете упадок сил и находитесь в плохом настроении. Природный ингредиент поднимет ваше настроение и настроит на позитивный лад.Обладает противораковыми свойствамиВ клубнике в больших количествах содержится витамин С, который выступает мощным антиоксидантом. Кроме того, в ее составе имеется еще и эллаговая кислота, которая обладает противораковым действием. Эти два полезных микроэлемента нейтрализуют негативное влияние на клетки нашего организма.В следующий раз, когда будете готовить домашний десерт, обязательно добавьте в него пару ягод клубники. Помимо красоты и буйства вкусов, такое решение станет лучшей профилактикой развития онкологических заболеваний.Способствует улучшению зренияО том, что морковь способствует улучшению зрения, наверное, слышал каждый из нас. Но вот, о том, что клубника обладает подобными свойствами, знают немногие. Оказывается, что клубника ни чем не уступает по своим полезным свойствам той же моркови.В ней содержится большое количество полезных веществ и витамина С. Клубника не только улучшает зрение, но и помогает в профилактике глазных заболеваний. Помимо этого, она достаточно эффективна в борьбе с темными мешками под глазами и отечностью.Не грозит лишним весомКлубника относится к продуктам с низким содержанием калорий, натрия и сахара, поэтому можете спокойно есть эти сочные ягоды и не беспокоиться о лишних килограммах. Кроме этого, в составе ягод имеются углеводы, которые практически не повышают уровень сахара в крови. А это значит, что клубнику нужно смело включать в рацион диабетикам и людям с лишним весом.Является натуральным афродизиакомКлубника действительно усиливает половое влечение. И дело тут вовсе не в стереотипах, продиктованных в журналах и телевизоре. На самом деле клубника обогащена необходимыми витаминами и микроэлементами, усиливающими выработку гормонов. В ее крошечных зернах присутствует огромное количество цинка, а он и является основным стимулятором выработки тестостерона.Помогает беременнымВ клубнике также содержится много фолиевой кислоты, которая особенно важна беременным женщинам и тем, кто пытается забеременеть. Этот элемент помогает развиваться мозгу ребенка и его черепу. Помимо этого, поедание клубники беременными женщинами помогает предотвратить некоторые врожденные дефекты.Поэтому если вы заботитесь о себе и здоровье своего ребенка, смело ешьте клубнику. Этот полезный продукт принесет желаемую пользу и вашему организму, и организму малыша.Удаляет желтый налет на зубахКто бы мог подумать, но клубника является эффективным средством для отбеливания зубов. Причина тому — ее необычный состав: из-за сильной концентрации витамина С клубника может удалить темный налет на зубах.Поэтому, если вам надоело посещать стоматолога, смело отбеливайте свои зубы клубникой. Это намного приятнее, да и особых затрат не требует.