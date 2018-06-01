Ученые доказали вред витаминных добавок

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На сегодняшний день существует множество витаминных добавок, рекламируемых как укрепляющее весь организм чудодейственное средство. Однако исследование команды канадских ученых во главе с доктором Дэвидом Дженкинсом доказало, что популярные среди населения пилюли с комплексом витаминов и минералов не оказывают заметного воздействия на здоровье, а нередко даже вредят ему.Специалисты университета Торонто проанализировали рандомизированные контрольные исследования, проведенные в период 2012-2017 годов. Как выяснилось, витамины С и D, а также кальций, входящие в состав наиболее популярных пищевых добавок, никак не отражаются на состоянии организма и не приносят пользы при использовании средства для профилактики сердечно-сосудистых недугов и не снижают риска наступления преждевременной смерти от них. В этом плане полезное воздействие на здоровье оказывает лишь фолиевая кислота или витамин B9, регулярный прием которой благотворно влияет на сердце.Канадских исследователей удивило малое количество положительных отзывов, касательно приема популярных витаминных добавок. К тому же, они выявили и негативные факторы использования «чудодейственного» средства. Например, замечено, что антиоксиданты и витамин B3 способствуют повышению возможности умереть в раннем возрасте.Для улучшения здоровья, рекомендуют эксперты, не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к профессионалам. Дорогие пищевые добавки, являющиеся уловкой маркетологов-фармацевтов, не стану панацеей от всех болезней, а лишь ударят по бюджету. Лучший способ восполнить в организме запасы витаминов и минералов – позаботиться о здоровом питании и включить в ежедневный рацион полезные продукты: фрукты, овощи, зелень, орехи, разнообразные крупы.