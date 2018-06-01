Эти нехарактерные симптомы могут указывать на мигрень
На планете живет несколько десятков миллионов человек, страдающих от мигрени. К тому же, основная часть из них - представительницы слабого пола.
Но при такой широкой распространенности данного заболевания, лишь немногие знают, что оно сопровождается целым рядом разнообразных симптомов, а не только сильной пульсирующей болью в голове.
Медики напомнили о характерных и не очень симптомах мигрени, которые обычно игнорируются:
- бессонница и другие нарушения сна;
- заложенность носа и слезотечение могут указывать на приближающийся приступ мигрени;
- перед тем, как начнет из-за мигрени болеть голова, человеку может захотеться чего-нибудь сладкого, например, шоколада;
- болит и пульсирует с одной стороны головы;
- при мигрени могут начать болеть глаза, а точнее - в области за ними;
- в самом начале приступа мигрени болевые ощущения могут возникнуть в шее сзади, а уже потом перейти на голову;
- частые позывы к мочеиспусканию нередко выступают в роли "звоночка", предупреждающего о наступлении приступа мигрени;
- участившаяся зевота тоже указывает на то, что в скором времени может разболеться голова;
- у большинства людей, страдающих мигренью, проявляются такие симптомы, как тошнота и следующая за ней рвота;
- проблемы с речью, но этот симптом может еще указывать и на инсульт, поэтому лучше сразу вызвать "скорую";
- нередко мигрень сопровождается головокружением и двоящимся зрением;
- после того, как голова перестала болеть, человек ощущает себя так, будто у него похмельный синдром, то есть испытывает сильную слабость, неспособность сконцентрироваться, а также у него кружится голова и хочется уединиться от всех в укромном и темном месте.
Лучшим выходом из ситуации будет обращение к доктору, который поставит точный диагноз и если это - действительно мигрень, тогда будет назначено специальное лечение, позволяющее избавиться от неприятных симптомов.
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Добавил penal в категорию Неврология
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