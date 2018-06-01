Эти нехарактерные симптомы могут указывать на мигрень

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Помимо головной боли, есть еще несколько симптомов, по которым можно распознать мигрень.На планете живет несколько десятков миллионов человек, страдающих от мигрени. К тому же, основная часть из них - представительницы слабого пола.Но при такой широкой распространенности данного заболевания, лишь немногие знают, что оно сопровождается целым рядом разнообразных симптомов, а не только сильной пульсирующей болью в голове.Медики напомнили о характерных и не очень симптомах мигрени, которые обычно игнорируются:- бессонница и другие нарушения сна;- заложенность носа и слезотечение могут указывать на приближающийся приступ мигрени;- перед тем, как начнет из-за мигрени болеть голова, человеку может захотеться чего-нибудь сладкого, например, шоколада;- болит и пульсирует с одной стороны головы;- при мигрени могут начать болеть глаза, а точнее - в области за ними;- в самом начале приступа мигрени болевые ощущения могут возникнуть в шее сзади, а уже потом перейти на голову;- частые позывы к мочеиспусканию нередко выступают в роли "звоночка", предупреждающего о наступлении приступа мигрени;- участившаяся зевота тоже указывает на то, что в скором времени может разболеться голова;- у большинства людей, страдающих мигренью, проявляются такие симптомы, как тошнота и следующая за ней рвота;- проблемы с речью, но этот симптом может еще указывать и на инсульт, поэтому лучше сразу вызвать "скорую";- нередко мигрень сопровождается головокружением и двоящимся зрением;- после того, как голова перестала болеть, человек ощущает себя так, будто у него похмельный синдром, то есть испытывает сильную слабость, неспособность сконцентрироваться, а также у него кружится голова и хочется уединиться от всех в укромном и темном месте.Лучшим выходом из ситуации будет обращение к доктору, который поставит точный диагноз и если это - действительно мигрень, тогда будет назначено специальное лечение, позволяющее избавиться от неприятных симптомов.