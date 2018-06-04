Что может вылечить соль: проверенные рецепты

Оказывается, соль может принести массу пользы вашему здоровью.Главное - научиться использовать соль правильно и по назначению. А вот употреблять много соленых продуктов крайне нежелательно, так как это может привести к застою жидкости в организме, развитию отечности и накоплению солей в суставах.Соль чаще всего в народной медицине используют, как средство для компрессов или же основу в жидкости, которой промывают нос. Также, соль широко распространена, как ингредиент для укрепляющих и оздоравливающих ванн и массажа.Полезна соль и при приеме внутрь. Рассмотрим самые популярные рецепты лечения с солью:Отравление. При алкогольном или пищевом отравлении нужно выпить несколько стаканов соленой воды и вызвать рвоту. Таким образом хорошо очистится желудок.Лишний вес. Соленая вода, выпитая натощак, стимулирует перистальтику кишечника, за счет чего может развиться диарея, в которой есть главный плюс - очищение и, соответственно, снижение массы тела.Радикулит. Ванны с поваренной или морской солью благотворно воздействуют на позвоночник и суставы, поэтому эксперты рекомендуют принимать их в целях профилактики раз в неделю по 15 минут непосредственно перед сном.Варикозное расширение вен. Данное заболевание практически неизлечимо, но есть данные о том, что соляные повязки убирают венозные сеточки, делая их незаметными или менее заметными. Нужно взять крупную соль и добавить немного воды, чтобы она соединилась, переложить смесь в марлю, приложить его к ноге и закрепить с помощью эластичного бинта. Повторять процедуру каждый день. Уже через 7 процедур будет заметен первый результат.Заболевания сосудов. В данном случае рекомендуется принимать теплые ванны с солью.Общеукрепляющий эффект. Если вы хотите его достичь, тогда вам нужно будет массажировать свое тело солью. Ногами вы можете походить по насыпанной на полу соли, а в это время растирать в ладошках небольшое количество крупинок соли. Также, перед душем можно растереть соль по всему телу, затем смыть водой, но не пользоваться при этом мылом.