Врачи не рекомендуют есть эти продукты на голодный желудок
Диетологи неоднократно пытались убедить всех в том, что завтрак - самый необходимый прием пищи, отказываться от которого категорически запрещено. Теперь же, основной задачей экспертов является донесение информации относительно продуктов, которые можно и нельзя есть по утрам.
Известно, что за ночь желудок полностью опустошается, а потому нужно тщательно подбирать продукты для завтрака, ведь некоторые из самых популярных и полезных могут навредить незащищенным слизистым оболочкам органов пищеварения.
В результате неправильного питания, а именно - употребления вредных для голодного желудка продуктов, могут развиться такие заболевания, как гастрит и язва.
Медики в очередной раз рассказали о том, какие продукты не стоит есть натощак:
- натуральный и растворимый кофе;
- ягоды, фрукты и свежеотжатые соки из них;
- любые напитки из холодильника;
- сладкая выпечка, торты, пирожные и другие вариации десертов;
- помидоры и другие кислые овощи, разве что только в приготовленном виде.
В большой части перечисленных продуктов содержатся кислоты, которые негативно влияют на желудок и вызывают изжогу, а также другие нарушения пищеварения.
Если вы заметили, почти все продукты из этого списка являются самыми популярными в плане завтрака. Многие любят по утрам пить кофе с булочками, круассанами и другими вкусностями, как и фреши из свежих фруктов и ягод.
Что касается холодных напитков, летом их пьют гораздо чаще, чем зимой. Если ночь была жаркой и душной, то первым делом человек, проснувшись, будет бежать к холодильнику и поглощать ледяную воду, лимонад, компот и любой другой напиток. Но это чревато серьезными нарушениями в работе организма, да и можно заработать больное горло.
Относитесь с умом к тому, какие продукты вы собираетесь есть на голодный желудок, иначе в скором времени вполне вероятно, что вы столкнетесь с заболеваниями, которые быстро перетекают в хроническую форму.
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