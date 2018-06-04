Стало известно, кому вредно много работать
В эксперименте приняли участие 3,5 тысячи мужчин и 3 тысячи женщин.
Ученые проанализировали количество рабочих часов участников и их показатели в психологических тестах. Также у участников эксперимента проверяли краткосрочную память и концентрацию внимания.
По данным результатов, люди, которые работали более 40 часов, показывали худшие когнитивные способности, чем те, кто работал неполный рабочий день. Еще и слишком, испытаны, проводили на работе больше 40 часов, показывали худшие результаты теста, чем те, кто вообще не работал.
Правда, австралийские ученые не исследовали, как влияет характер работы на когнитивные способности.
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