Стало известно, кому вредно много работать

Австрийские исследователи убеждены, что длительная работа у людей за 40 может негативно повлиять на здоровье и умственные способности.В эксперименте приняли участие 3,5 тысячи мужчин и 3 тысячи женщин.Ученые проанализировали количество рабочих часов участников и их показатели в психологических тестах. Также у участников эксперимента проверяли краткосрочную память и концентрацию внимания.По данным результатов, люди, которые работали более 40 часов, показывали худшие когнитивные способности, чем те, кто работал неполный рабочий день. Еще и слишком, испытаны, проводили на работе больше 40 часов, показывали худшие результаты теста, чем те, кто вообще не работал.Правда, австралийские ученые не исследовали, как влияет характер работы на когнитивные способности.