Контактная аллергия: причины, симптомы

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Контактно-аллергический дерматит, или же просто контактная аллергия – это патология, при которой у людей наблюдаются поражения кожных покровов тела и лица. Она возникает после соприкосновения кожи с аллергенами. Чаще всего такая аллергия появляется у взрослых, но и дети могут страдать от контактной аллергии.Патология имеет два основных проявления:контактная крапивница;контактный дерматит.Контактная крапивницаПри возникновении контактной крапивницы на теле человека появляются волдыри, которые сопровождаются зудом. Они имеют красноватый цвет, немного выступают над кожей и не содержат в себе никакой жидкости. Они могут располагаться как на небольшой поверхности, так и занимать обширную область кожи. Эти волдыри имеют характерную для них отличительную черту – они могут полностью исчезать за очень короткое время, обычно это происходит в течение нескольких минут или часа.Контактный дерматитОн появляется из-за соприкосновения кожи с веществом, вызывающим раздражение. Для этого заболевания характерно резко возникшее покраснение участка кожи, жжение и отечность. Со временем на раздраженном месте могут образовываться небольшие язвочки и постоянно мокнущие пузырьки. Воспаленный участок не имеет явных границ.Специалисты различают три формы контактно-аллергического дерматита:хроническая;подострая;острая.Чаще всего люди страдают от острой формы контактной аллергии, но и хроническая форма проявляется нередко. Она возникает при регулярном соприкосновении с раздражающим кожу веществом.Для контактной аллергии острой формы характерно проявление таких симптомов:гиперемия кожных покровов;зуд;появление папул розового и красного оттенка;образование на теле пузырьков;эрозия кожи;появление корок и шелушения.Для хронической формы контактно-аллергического дерматита характерно появление симптомов в следующей последовательности:появление папул;шелушение кожных покровов;утолщение кожи, в некоторых случаях нарушение пигментации;травмирование кожи при ее расчесываниидля некоторых тяжелых случаев характерно появление лихорадки, озноба и головной боли.Контактно-аллергический дерматит вызывают следующие аллергены:аллергенные растения и их пыльца;домашние животные;металлы и их сплавы (в том числе и нержавеющая сталь);полимеры;вещества в составе косметики и красок для волос;формалин;латекс;одежда, изготовленная из синтетики;средства, предназначенные для личной гигиены;ароматизаторы, в том числе и аэрозольные освежители воздуха;средства бытовой химии.В зависимости от степени и продолжительности воздействия аллергена симптомы могут появляться спустя полдня. В некоторых случаях это время может увеличиться до 3 суток. Это зависит от силы аллергенного вещества и от прочих разнообразных факторов.