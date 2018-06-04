Контактная аллергия: причины, симптомы
Патология имеет два основных проявления:
контактная крапивница;
контактный дерматит.
Контактная крапивница
При возникновении контактной крапивницы на теле человека появляются волдыри, которые сопровождаются зудом. Они имеют красноватый цвет, немного выступают над кожей и не содержат в себе никакой жидкости. Они могут располагаться как на небольшой поверхности, так и занимать обширную область кожи. Эти волдыри имеют характерную для них отличительную черту – они могут полностью исчезать за очень короткое время, обычно это происходит в течение нескольких минут или часа.
Контактный дерматит
Он появляется из-за соприкосновения кожи с веществом, вызывающим раздражение. Для этого заболевания характерно резко возникшее покраснение участка кожи, жжение и отечность. Со временем на раздраженном месте могут образовываться небольшие язвочки и постоянно мокнущие пузырьки. Воспаленный участок не имеет явных границ.
Специалисты различают три формы контактно-аллергического дерматита:
хроническая;
подострая;
острая.
Чаще всего люди страдают от острой формы контактной аллергии, но и хроническая форма проявляется нередко. Она возникает при регулярном соприкосновении с раздражающим кожу веществом.
Для контактной аллергии острой формы характерно проявление таких симптомов:
гиперемия кожных покровов;
зуд;
появление папул розового и красного оттенка;
образование на теле пузырьков;
эрозия кожи;
появление корок и шелушения.
Для хронической формы контактно-аллергического дерматита характерно появление симптомов в следующей последовательности:
появление папул;
шелушение кожных покровов;
утолщение кожи, в некоторых случаях нарушение пигментации;
травмирование кожи при ее расчесывании
для некоторых тяжелых случаев характерно появление лихорадки, озноба и головной боли.
Контактно-аллергический дерматит вызывают следующие аллергены:
аллергенные растения и их пыльца;
домашние животные;
металлы и их сплавы (в том числе и нержавеющая сталь);
полимеры;
вещества в составе косметики и красок для волос;
формалин;
латекс;
одежда, изготовленная из синтетики;
средства, предназначенные для личной гигиены;
ароматизаторы, в том числе и аэрозольные освежители воздуха;
средства бытовой химии.
В зависимости от степени и продолжительности воздействия аллергена симптомы могут появляться спустя полдня. В некоторых случаях это время может увеличиться до 3 суток. Это зависит от силы аллергенного вещества и от прочих разнообразных факторов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил stulout в категорию Аллергология
Добавить комментарий