Семь признаков теплового удара

С наступлением лета нас ждут не только беззаботные дни. Иногда летняя погода способна принести много проблем. Одна из них – тепловой удар.Мы не всегда обращаем внимание на его признаки. Но это может быть смертельно опасно.Во время теплового удара тело перегревается настолько, что органы и нервная система перестают правильно функционировать. Важно распознать проблему и быстро оказать первую помощь при тепловом ударе, ведь чем больше температура тела остается повышенной, тем страшнее это для организма.Спутанность сознанияИз-за того что тело пытается остыть, нервная система испытывает большой стресс. В числе признаков, который подает наш организм – невнятная речь, беспокойство, изменение настроения. Иногда доходит до того, что пациенты впадают в бред, испытывают судороги, если вовремя не оказывается помощь.Обгоревшая кожаОбгоревшая кожи способна затруднить снижение температуры организма, и даже здоровая кожа может покраснеть от теплового удара. Для более быстрого остывания кожи кровь приливает к поверхности. Если ваше тело покраснело, вам нужно срочно отправиться в тень.Частое дыханиеИногда во время перегревания некоторые симптомы более выражены. У вас могут возникнуть проблемы с дыханием. Это случается из-за того что легкие и сердце напряжены. Сердцебиение либо ускоряется, либо заметно замедляется.Повышенная температура телаСнаружи проверить температуру недостаточно, но если ваша температура тела выше 40 градусов - вы под угрозой. Порой в чрезвычайной ситуации может не хватить времени на измерение температуры. Проверьте насколько теплые ваши стопы или те части тела, которые не находились под солнцем.Повышенное потоотделениеНаличие пота или его отсутствие может говорить о тепловом ударе. Во время классического теплового удара кожа становится обезвоженной, но если тепловой удар вызван физическими нагрузками - кожа начинает липнуть.Тошнота или рвотаВ случае, если желудок берет на себя функции охлаждения, вы можете почувствовать боль и тошноту. Это симптомы очень серьезные. Иногда солнечный удар может повредить слизистую желудка, а также нанести вред другим органам, если не оказать вовремя помощь.Пульсирующая головная больОбезвоживание вызывает неприятные головные боли, усиливает стресс и нагрузку на нервную систему. Следите также за такими симптомами обезвоживания, как неприятный запах изо рта, сильная усталость или судороги.Лечение теплового удара очень простое. Если тепловой удар вызвал массу симптомов, обратитесь за медицинской помощью. Выведите пострадавшего человека из-под солнечного света и снимите лишнюю одежду для быстрого остывания. Применяйте вентилятор, мокрое полотенце, холодные компрессы или влажную губку для того чтобы тело быстрее остыло. Дайте пострадавшему воды.?