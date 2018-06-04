Почему нельзя вставать рано в выходные

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Долгое время ученые, исследующие сон, придерживались мнения, что его стоит распределять равномерно в течение недели и иметь режим. Однако последние исследования демонстрируют, что больше времени для сна непосредственно на выходных способствует укреплению здоровья и даже может снизить риск возникновения определенных болезней.Шведские ученые собрали данные о сне более чем 43 тысяч добровольцев, чей возраст не превышал 65 лет. Специалисты в ходе работы проводили несколько замеров, но при этом с разницей в десятилетие. Во внимание принимались также такие факторы, как образование, сфера занятости, наличие у человека вредных привычек и общий стиль жизни.В результате указанного масштабного исследования ученые заключили, что взрослые личности, которые тратят на сон менее пяти часов в сутки, могут умереть раньше. Однако компенсация сна в выходные дни снижает этот риск на 15%.Ранее медики придерживались мнения, что ненормированный и недостаточный сон приводит к серьезным нарушениям и дополнительным сном этого не исправить. Однако теперь выяснилось, что циркадные ритмы и процесс выработки мелатонина не сказываются на пользе сна кардинальным образом.Поэтому, если человек отдыхает меньше положенной нормы по определенным причинам, можно смягчить удар по организму дополнительным сном в выходные дни. Стоит уделять сну не менее девяти часов, если на протяжении недели чувствовался его недостаток.