7 лучших советов врачей при повышенной потливости
«Носите одежду из натуральных тканей, избавьтесь от хронических заболеваний и обратитесь к врачу для выбора успокоительных средств, препаратов кальция. Потливость рук, подмышечных впадин и стоп позволяет преодолеть протирание слабыми растворами формалина, танина, - но использовать этот метод можно только непродолжительное время», - рассказала эксперт в интервью телеканалу новостей «24».
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