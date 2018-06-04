7 лучших советов врачей при повышенной потливости

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Повышенное потоотделение как минимум доставляет дискомфорт, - но что можно сделать в случае данной проблемы? Научные специалисты дали несколько рекомендаций о том, что может помочь справиться с потливостью. Проверить уровень сахара. По данным Сosmo, иногда потливость – это признак диабета или гипогликемии (пониженный уровень сахара в крови). Проверка поможет это установить. Проверить щитовидку. Избыточное потоотделение может наблюдаться при гипертиреозе. Отказаться от острой еды. Острая и пряная пища повышает температуру тела. Усиление потоотделения в таких обстоятельствах является естественной реакцией организма и способствует нормализации баланса. Вспомнить о приеме лекарств. Антибиотики, препараты для снижения артериального давления, БАДы – их прием вполне может быть причиной обильной потливости. Меньше кофе и алкоголя. Эти напитки влияют на сердечный ритм и тонус кровеносных сосудов, стимулируя организм к повышенной потливости. Ботокс и диспорт. Хорошо известные косметологам препараты блокируют работу мелких нервных окончаний и тем самым нарушают регуляцию потоотделения. В редких случаях проблему потливости можно решить только с помощью хирургического вмешательства – удалением участков кожи с большим количеством потовых желез. По словам дерматовенеролога Ольги Копаница, в борьбе с чрезмерным потоотделением могут помочь и другие меры.«Носите одежду из натуральных тканей, избавьтесь от хронических заболеваний и обратитесь к врачу для выбора успокоительных средств, препаратов кальция. Потливость рук, подмышечных впадин и стоп позволяет преодолеть протирание слабыми растворами формалина, танина, - но использовать этот метод можно только непродолжительное время», - рассказала эксперт в интервью телеканалу новостей «24».