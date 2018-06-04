Головная боль и занятия спортом

Факторов, повлекших за собой возникновение приступов головной боли, бывает несколько. И для каждого из них существует свое индивидуальное лечение.Как головная боль связана с физической нагрузкойОсновными причинами болезненного состояния могут стать:Нарушение тока крови в сосудах, что ведет к кислородному голоданию тканей мозга.Повышение АД, гипертония.Гипертонус мышц шеи.Повышение давления внутри черепной коробки.Основной причиной головных приступов можно считать избыточные нагрузки во время спортивных тренировок.При них в крови резко повышается уровень адреналина, который запускает ряд процессов. Высокие нагрузки на сердечную мышцу вызывают тахикардию и усиление тока крови. Перенапряженные сосуды ведут к повышению внутричерепного давления, стенки мелких сосудов истончаются, теряют тонус и даже могут лопнуть. При этом у человека появляется головокружение и боль. Эти симптомы указывают, что ситуация становится критической и необходимо сразу прекратить тренинг, чтобы максимально снизить нагрузки. Приступы головной боли, появляющиеся в процессе выполняемых упражнений, сигнализируют о превышении допустимых норм физической нагрузки для вас.Зачастую боль в голове начинается из-за перенапряжения в мышечных тканях. Если вы не контролируете правильность выполнения физических упражнений, то мышцы головы и шеи переутомляются, и возникает ощущение тяжести и чувство сдавливания. Такое состояние дискомфорта легко убрать самомассажем шейной области.Гипертония - один из факторов появления болевых приступовПовышение артериального давления тоже ведет к головным болям. Людям, склонным к гипертонии следует внимательнее относиться к своему здоровью и рассчитывать нагрузку согласно рекомендациям тренера и медика-специалиста.При перенапряжении начинает пульсировать в височной области, голова становиться тяжелой, чувствуется легкая потеря ориентации в пространстве, головная боль. Может появиться отдышка, в глазах темнеет, на коже проступает холодный пот. Это говорит о том, что вы превысили возможности вашего организма. Необходимо сразу завершить занятие и расслабиться. Гипертоники должны увеличивать нагрузки медленно под контролем артериального давления и общего самочувствия.Синдром отмены различных стимуляторов и биодобавокСиндром отмены проявляется повышением давления, что негативно влияет на сосуды, и задержке поступления в мозг кислорода. Реакция организма проявляется в головной боли. Чтобы предупредить развитие синдрома после отказа от протеиновых коктейлей нужно понизить и уровень физической нагрузки.Занятия со скакалкой и мигрениВо время упражнений со скакалкой дыхание человека ускоряется, большое количество кислорода поступает в кровеносное русло, появляются головокружение и боль в голове. Необходимо уменьшить темп занятий, спокойно походить, чтобы успокоить дыхание и нормализовать кровообращение. Через некоторое время дискомфортное состояние пройдет само собой.Головная боль может быть симптом опасных болезнейК опасным болезням, симптомом которых может стать боль в голове в спортзале, относятся: атеросклеротическая болезнь сосудов головы и развивающаяся гипертония. Чтобы избежать усиления головных болей, необходимо провести курс занятий на повышение выносливости с предварительным осмотром у врача. Проводить такие занятия лучше в спортзале и вместе с инструктором, который будет контролировать ход тренировки.Существует ряд советов, которые помогут быстрее расслабиться после интенсивных физических упражнений, снизить мышечное напряжение, дискомфорт и избавиться от боли.Мигрень от перенапряжения – постарайтесь расслабиться в положении сидя или лежа, предварительно выпив тепловатый чай с добавлением мяты.Приступы боли из-за нарушения дыхания – отдохните на свежем воздухе и выпейте освежающий лимонный чай.Перенапряжение мышц шейного отдела – самомассаж в лежачем положении.Синдром отмены употребления биодобавок и белковых коктейлей – консультация у спортивного врача.Неправильное проведение физических упражнений – релаксирующий отдых (в лежачем положении), массаж мышц шейной области.Не стоит перенапрягаться в спортивном зале. Необходимо тщательно дозировать нагрузки. В этом вам помогут личный тренер или инструктор. Если вы не можете снять болевой синдром, обратитесь за помощью к специалисту.Не забывайте контролировать свое артериальное давление, и не берись сразу за выполнение сложных упражнений, нагрузка должна увеличиваться постепенно.