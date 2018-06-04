5 лучших замен коровьему молоку для веганов

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Эксперты в области здорового питания назвали 5 альтернатив коровьего молока, которые подойдут для веганов.Являетесь ли вы веганом или просто не считаете правильным использовать коровье молоко в силу каких-то причин, вам наверняка будут интересны альтернативы этого напитка. Можно использовать молоко из растительных источников при приготовлении пищи, но только некоторые альтернативы действительно способны заменить коровье молоко. Не следует думать, что если этот напиток является растительным и здоровым, то его можно употреблять в неограниченных количествах. Растительное молоко тоже калорийно, и в нём много сахара.Начнем с кокосового молока, являющегося очень популярным в разных странах мира. Но не следует употреблять кокосовое молоко в больших количествах, потому что в нём полно сахара. Лучше использовать его для приготовления пищи. Миндальное молоко обладает изысканным вкусом, оно очень похоже на коровье молоко, а его неподслащенные версии очень полезны для здоровья. В миндальном молоке содержится здоровый жир, это отличная альтернатива традиционному молоку в качестве добавки к чаю и кофе.Обратите внимание на рисовое молоко, которое подойдет жертвам аллергий и людям, невосприимчивым к лактозе. Рисовое молоко богато витаминами и «хорошими» углеводами, хотя оно тоже содержит сахар. Насыщенное белками соевое молоко стало экстремально популярной альтернативой коровьему. В нём 9 важнейших аминокислот, укрепляющих иммунитет, и низкое количество калорий. Ах, если бы оно еще не стоило бы так дорого! Завершает наш маленький рейтинг арахисовое молоко. Оно не содержит лактозы, поэтому подходит для людей с невосприимчивостью к этому ингредиенту. Еще одна отличная альтернатива коровьему молоку для веганов.