9 причин, по которым у вас ночью сводит ноги
Эксперты помогут разобраться в причинах, по которым у вас сводит ноги, и расскажет, с чего следует начинать лечение.
Обезвоживание
Классической причиной ночных судорог в ногах является обезвоживание. Употребление достаточного количества жидкости очень важно для правильной работы мышц. По мнению врачей, нехватка воды провоцирует гиперчувствительность нервных окончаний, в результате чего и происходят судороги.
Что делать? Пейте больше воды, особенно если на улице жарко или вы занимаетесь активными видами спорта.
Дефицит микроэлементов
Дефицит микроэлементов способен вызвать множество проблем со здоровьем, включая и судороги. Калий, магний, кальций и натрий — жизненно важные минералы, которые помогают сохранить баланс жидкости в организме и участвуют в работе мышц.
Калий и хлорид натрия создают электрические импульсы, отвечающие за сокращение мышц. А магний регулирует количество аденозинтрифосфата в организме, который является основным источником энергии для мускулов. Интересно, что основные запасы магния «хранятся» именно в мышцах ног, поэтому судороги — первый признак его нехватки.
Что делать? Есть и пить. Без шуток: в воде и пище содержатся все необходимые микроэлементы.
Магний есть в авокадо, миндале, бананах и шоколаде.
Кальцием богаты шпинат, брокколи, кунжут и, конечно, молочные продукты.
Чемпионами по содержанию калия являются картофель, морковь и томаты.
Беременность
Судороги в ногах — один из «бонусов» беременности, особенно во 2-м триместре. Ученые полагают, что это происходит от усталости и ухудшения кровообращения. К тому же вес малыша в этот период увеличивается, и организму трудно приспособиться к новым условиям.
Что делать? Беременность — то время, когда вы имеете полное право сказать проблемам и неприятностям: «Ой, всё!» Отдых, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе — лучшая профилактика судорог.
Гипотиреоз
Гипотиреоз — патологическое состояние, которое возникает из-за дефицита гормонов щитовидной железы. Низкий уровень этих гормонов может вызывать судороги, поскольку кальцитонин (пептидный гормон щитовидки) влияет на всасывание кальция. Кроме этого, повреждаются нервы, которые посылают сигналы от мозга и позвоночника к рукам и ногам.
При судорогах, обусловленных гипотиреозом, в конечностях возникают покалывание и онемение.
Что делать? Посоветоваться с врачом. Такие серьезные состояния требуют длительного, а возможно, и пожизненного лечения.
Диабет
Высокий уровень сахара у людей с диабетом 2-го типа приводит к повреждению нервов рук и ног. К сожалению, это не единственный тревожный симптом: обезвоживание и недостаток минералов также являются характерными чертами этой болезни.
Что делать? И тут не обойтись без врачебной помощи. Доктор назначит противодиабетическую терапию, которая остановит дальнейшее повреждение нервов. Кроме того, он может порекомендовать противосудорожные и обезболивающие препараты.
Употребление алкоголя
Систематическое употребление алкоголя приводит к обезвоживанию, вредит периферической нервной системе и лишает организм важных микроэлементов. Поэтому спиртное — одна из причин судорог.
Что делать? Если вечеринки избежать не удалось, восполняйте дефицит жидкости.
Прием медицинских препаратов
Если очевидных причин для судорог нет — загляните в свою аптечку. Некоторые препараты могут вызывать спазмы.
Статины. Применяются для снижения уровня холестерина в крови.
Диуретики. Назначают при высоком давлении. Диуретики — мочегонные препараты и могут вызывать дефицит калия и магния.
Эстрогены. Гормоны для лечения симптомов менопаузы.
Болеутоляющие. У некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов в числе побочных эффектов — судороги мышц.
Что делать? Обратиться к лечащему врачу. Доктор подберет иные, более подходящие препараты.
Заболевания почек
Мышечные судороги часто случаются у людей, которые страдают заболеваниями почек. По мнению ученых, во всем виноват дисбаланс жидкости и электролитов, а еще повреждение нервов и кровотока при воспалении.
Что делать? Следовать советам своего врача, придерживаться правильной диеты, не пренебрегать физическими нагрузками.
Мышечное перенапряжение и усталость
Еще одной причиной судорог в ногах может быть банальное переутомление. Интенсивные занятия спортом, долгая ходьба — в общем, любая физическая активность, к которой вы не привыкли, — могут обернуться ночными судорогами.
Однако долгое пребывание в статичном положении так же вредно, как и чрезмерная активность.
Что делать? Соблюдать режим тренировок, не переутомляться и сохранять спокойствие.
Советы:
Пейте больше жидкости, это должно войти у вас в привычку. Неплохой альтернативой чистой воде могут стать спортивные напитки, насыщенные минералами.
Сократите потребление кофе и алкоголя: у них очень сильный мочегонный эффект.
Растягивайте мышцы ног перед сном.
Спите в свободной одежде, не нарушающей циркуляцию крови.
Если все-таки судорога сводит ногу, просто пошевелите ей, это пошлет сигнал мозгу о том, что все в порядке.
Добавьте в рацион продукты, содержащие магний: зеленые листовые овощи, орехи и семечки.
Теплый компресс на пораженную область снимает судороги.
Носите удобную ортопедическую обувь.
Будьте активными, не засиживайтесь долго на одном месте, занимайтесь спортом.
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