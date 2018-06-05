6 причин, из-за которых лекарства оказываются неэффективными

Учёные назвали 6 ошибок пациента, принимающего лекарства и не выздоравливающего. Причины неэффективности медпрепаратов связаны с нарушением правил их приёма.Во-первых, снизить пользу медикамента может напиток, которым человек его запивает. К примеру, кофеин ускоряет расщепление лекарства, чай замедляет усвоение медпрепарата, молоко и соки снижают его эффективность. Для этих целей более всего подходит вода комнатной температуры.Подобное касается и приёма пищи. Нужно чётко следовать инструкциям к лекарствам: одни из них рекомендуется принимать натощак, иные – во время или после еды.В-третьих, необходимо строго соблюдать режим приёма медикаментозных средств, так как их концентрация в организме должна находиться на одинаковом уровне.Учёные призывают быть осторожными при смешивании лекарств, поскольку результат может оказаться непредвиденным. Время между приёмами различных медпрепаратов должно быть не менее получаса.Пятой причиной неэффективности медикаментов является непрохождение пациентом полного курса лечения. Порой, как только человек почувствует себя лучше, он «забывает» о лекарствах, но опасность кроется в том, что болезнь может вспыхнуть с новой силой, принеся здоровью ещё больший вред.Также специалисты не советуют заниматься самолечением. Если уж доверились врачу, то нужно следовать всем его рекомендациям. Различные гомеопатические средства нельзя ставить на один уровень с достижениями современной медицины, а лекарственные растения могут быть полезны только в качестве профилактики заболеваний. Важно помнить, что вирусы постоянно мутируют, и учёные не зря разрабатывают против них новые медпрепараты, потому не всегда с инфекцией можно справиться уже «проверенным» ранее способом.