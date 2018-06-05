Открытое на ночь окно защищает от опасных болезней

Экспериментальным путем получены доказательства того, что открытое на ночь окно спальни помогает избежать развития ожирения и диабета II типа.Необычную связь между открытым окном и более надежной защитой от появления диабета обнаружили научные специалисты из Великобритании и Голландии. Логика ученых такова: открытое окно и прохладный воздух побуждают человеческий организм тратить больше энергии на обогрев собственного тела, - соответственно он расходует с этой целью больше жира. Отметим, что именно ожирение является главным провоцирующим фактором в развитии диабета II типа.Учеными были проанализированы средние температурные показатели в 50 штатах США, которые они сопоставили со статистикой заболеваемости диабетом и ожирением в этих регионах. В результате исследователи установили: показатели указанных болезней наиболее высоки там, где высоки и цифры среднегодовой температуры.«В жаркой среде человеку приходится затрачивать меньше энергии на обогрев тела, поэтому она начинает скапливаться в виде жировых отложений», - объяснили подобную закономерность научные специалисты.Охлаждение спальни во время сна может помешать работать такому механизму накопления жира, полагают авторы проекта.