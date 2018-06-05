12 натуральных пробиотиков: как заставить кишечник работать как часы

Если вы хотите улучшить работу пищеварительной системы, пробиотики являются обязательным дополнением вашего рациона. В этой статье мы расскажем о лучших из натуральных пробиотиков, которые можно получить из доступных продуктов. Эксперты рассказали, какие продукты можно употреблять, чтобы получить пробиотики.Что такое пробиотики?Пробиотики-это живые микроорганизмы, которые являются особой разновидностью полезных бактерий. Они обладают массой преимуществ, полезны для работы вашего мозга и умственного развития, но в основном нужны для того, чтобы улучшить работу пищеварительной системы. Некоторые люди предпочитают принимать пробиотики в виде таблеток, но, когда вы получаете их из еды, вы не только наслаждаетесь вкусом полезных продуктов, но вы также получаете другие питательные вещества, которые в них содержатся. Давайте взглянем на 20 лучших пробиотических продуктов, которые нужно включить в свой рацион.ЙогуртВозможно, самым известным из всех продуктов, содержащих пробиотики является йогурт. Он сделан из молока, которое ферментируется хорошими бактериями, включая бифидобактерии и молочную кислоту. Йогурт имеет множество других преимуществ для здоровья. Он поможет понизить высокое кровяное давление, и поддержать здоровье костей, предотвратить негативные побочные эффекты от приема антибиотиков, и облегчить симптомы, связанные с синдромом раздраженного кишечника.Если у вас непереносимость лактозы, йогурт - лучший вариант, потому что он преобразовывает лактозу в молочную кислоту. Но не все йогурты полезны. Некоторые производители убивают живые бактерии во время длительной обработки и добавления продуктов, которые увеличивают срок хранения. Всегда проверяйте состав, чтобы убедиться, что вы покупаете натуральный продукт без химических веществ, наполнителей и консервантов.МисоЕсли вы поклонник японской кухни, вы знаете все о мисо. Если вы не пробовали японскую еду раньше, то знайте, что мисо — это приправа из Японии, которая сделана из бродящей сои с кодзи (грибком) и солью. Также возможно сделать мисо путем смешивания сои с рисом и ячменем. Чаще всего мисо встречается в мисо-супе, соленом супе, который традиционно едят на завтрак в Японии. В чем его питательные преимущества? Мисо богат клетчаткой и белком, а также медью, марганцем и витамином К. Употребление мисо снижает риск возникновения инсульта.Темный шоколадТемный шоколад также является хорошим источником пробиотиков. Все дело в том, что шоколад на самом деле является ферментированной пищей. Хитрость заключается в том, чтобы получить максимальную отдачу от темного шоколада и его живых бактерий, его нельзя есть слишком много или слишком мало. Одного кусочка в день весом 30-40 грамм обычно достаточно, чтобы получить всю пользу.Зеленый горошекПравда в том, что зеленый горошек очень полезный продукт, даже когда дело доходит до живых бактерий. Он содержит правильные виды полезных бактерий, которые хороши для вашей иммунной системы. Пробиотики в зеленом горошке заботятся о вашей слизистой, отгоняя вредные токсины и инфекций. Но это относится только к свежему или замороженному продукту, не консервированному. Добавляйте горох в салаты, супы, омлеты, гарниры и первые блюда.РазносолСоленья обычно требуют много времени для брожения, процесса, для которого овощи используют свое содержание молочной кислоты. Процесс ферментации отвечает за придание им кислого вкуса. Они являются отличным пробиотическим продуктом питания, и отличаются низким содержанием калорий.Кроме того, огурцы и прочие соленые овощи содержат большое количество витамина К, который помогает свертыванию крови, и они являются ценным источником натрия. Некоторые люди едят только маринованные овощи, которые приготовлены с использованием уксуса, но эта вариация не содержит пробиотиков.Пиво и вино!Удивительно, но употребление пива и вина, в очень умеренном количестве, также полезно для вашего пищеварительного тракта. Это связано с содержанием витаминов в зерне ячменя, которое выдерживает процесс ферментации. Эти витамины уменьшают риск образования тромбов, и они также могут отрегулировать уровень холестерина. Вино, в частности, имеет множество других преимуществ. Оно богато полезными антиоксидантами. Однако помните, что пить алкоголь можно только умеренных количествах.ОливкиТеперь, когда вы соблазнились бокалом вина, чтобы улучшить здоровье кишечника, почему бы не побаловать себя оливками? Зеленые-самые лучшие. Причина, по которой вкус оливок настолько соленый - присутствующие бактерии молочной кислоты. Оливки содержат два штамма хороших бактерий, один из которых помогает людям укрепить свои желудки и уменьшить симптомы, связанные с синдромом раздраженного кишечника.СырНе все сыры являются пробиотической пищей. Конечно, большинство сыров ферментируются, но это не значит, что все содержат пробиотики. Чтобы выбрать правильные сыры, все, что вам нужно сделать, это внимательно читать этикетку и искать активные и живые культуры. Лучшие пробиотические сыры - творог, чеддер, Моцарелла и голландский сыр, Гауда, который также содержит витамин K2. Умеренное употребление сыра приводит к снижению риска возникновения остеопороза и болезней сердца.Хлеб на закваскеОчень полезный хлеб, который к тому же легко усваивается. Заквашивание — это процесс брожения, в результате которого дружественные бактерии и дрожжи расщепляют сахар и глютен, до превращения их в полезные минералы, витамины и белки.КефирКефир содержит много различных живых культур и практически не содержит лактозы. Это означает, что даже те люди, у кого от употребления молока сводит желудок, могут без опаски употреблять кефир. Тем не менее, если у вас непереносимость лактозы, употреблять этот кисломолочный продукт нужно постепенно. Сделайте один глоток за раз.Если вы чувствуете себя хорошо, сделайте больше глотков. Одно из самых лучших преимуществ кефира в том, что его моно употреблять на ночь, не боясь поправиться!Кислая капустаЭто один из самых полезных продуктов! В отличие от свежей капусты, употребление кислого продукта не приводит к дискомфорту и вздутию желудка. В ней содержится не только пробиотики, полученные в результате ферментации, но и масса полезных витаминов. Но это относится только к капусте, засоленной без добавления уксуса.