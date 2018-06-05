Названы симптомы рака, которые обычно игнорируют

Онкологи в очередной раз напомнили о самых распространенных признаках рака.По заключению ученых, практически все виды онкологических заболеваний развиваются бессимптомно до определенного этапа. Своевременно диагностировать заболевание можно только в том случае, если очень внимательно относиться к своему здоровью, а также не реже раза в год обследоваться в медучреждениях.По-другому заподозрить, что у человека развивается рак, невозможно. Правда, онкологи, проанализировав сотни тысяч анкет онкобольных людей, вывели целый список ранних симптомов, на которые человек попросту не обращал внимания.Эти симптомы рака обычно игнорируют:- затяжной кашель;- любые нарушения или изменения в процессе опорожнения кишечника;- кровь в моче - чаще всего этот симптом свидетельствует о наличии инфекции в мочеполовой системе, но также он может указывать на рак почек или мочевого пузыря;- болезненные ощущения в разных частях тела, тревожащие человека ежедневно;- резкое появление большого количества новых родинок или заметное изменения во внешнем виде тех, что уже были;- долго незаживающие раны могут указывать на диабет и на рак, так что есть смысл узнать у врача, что стало их причиной;- быстрое похудение, которое нельзя объяснить диетой или специальными тренировками;- появление уплотнений и бугорков на лимфоузлах в подмышечных впадинах, на шее и в других частях тела должны вас насторожить.Если у вас появились те или иные симптомы, хоть каким-то образом свидетельствующие о раке, необходимо отложить все свои дела и отправиться к врачу. Лучше - узнать, что ошибся и принял свой симптом за признак страшного недуга, чем узнать о раке на последних стадиях.