Чем можно заразиться от домашних животных

Медики насчитывают не менее шести болезней, которыми вас могут наградить питомцы.

На самом деле, существует порядка сорока бактерий, передающихся от животных человеку. Они делятся на два типа:

1) те, которые попали в организм человека после укуса насекомого, ранее укусившего собаку, например;

2) те, что попали на продукты питания и в воду из испражнений братьев наших меньших.

Так или иначе, медики уверены, что хозяева домашних животных более здоровы, нежели те люди, которые принципиально не содержат четвероногих в своих домах.

Все дело в том, что наличие мохнатого или не очень друга обязывает человека больше двигаться, проявлять заботу, принимать и отдавать положительные эмоции. У тех, кто имеет в доме собаку, кошку, попугая, хомячка и других животных, меньше риск заболеть депрессией.

Теперь о тех болячках, которыми могут наградить своих хозяев домашние животные:

Токсоплазмоз. Одна из самых опасных инфекционных хворей, которая передается через испражнения животных. Паразиты "токсоплазмы" распространяются по кошачьим туалетам, детским песочницам, садовым участкам и так далее, так что мест, где подхватить их намного больше, чем можно себе представить. Если иммунитет человека слабый, то токсоплазмоз несет реальную угрозу смерти в себе, собственно, как и для беременных женщин, а точнее - их малышей, находящихся в утробе.

Болезнь кошачьих царапин. Это довольно редкое заболевание, но оно имеет место быть. В месте, где вас или вашего ребенка царапает кот, может увеличиться лимфоузел из-за попадания в кровь бактерий. В данном случае следует обратиться к врачу и воспользоваться антибактериальной мазью.

Стригущий лишай. Контакт с любимым питомцем может завершиться грибковым заболеванием. Обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно лечения лишая, а также обследовать питомца в ветеринарной клинике.

Сальмонеллез. Опасная сальмонелла чаще всего живет на хладнокровных животных, поэтому змеи и прочие земноводные и рептилии должны находиться строго в аквариумах, мыть которые следует в ванне с антибактериальными средствами, после чего и саму ванну нужно обработать антисептиком. Желательно обходиться без поцелуев с такими питомцами.

Кожные язвы у любителей аквариумных рыбок. Их возбудителем является микобактерия Marium, она является свободно живущей в аквариумах и подхватить ее можно как раз во время чистки. Поэтому эксперты рекомендуют очищать аквариумную емкость исключительно в перчатках и после этого тщательно вымывать руки до локтя с мылом.

Прежде, чем заводить того или иного питомца, следует не просто сто раз взвесить все "за" и "против", но и узнать об особенностях ухода за ними и мерах профилактики вышеперечисленных недугов.
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Добавил sigivigi в категорию Инфекционные болезни

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