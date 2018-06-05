Чем можно заразиться от домашних животных

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Медики насчитывают не менее шести болезней, которыми вас могут наградить питомцы.На самом деле, существует порядка сорока бактерий, передающихся от животных человеку. Они делятся на два типа:1) те, которые попали в организм человека после укуса насекомого, ранее укусившего собаку, например;2) те, что попали на продукты питания и в воду из испражнений братьев наших меньших.Так или иначе, медики уверены, что хозяева домашних животных более здоровы, нежели те люди, которые принципиально не содержат четвероногих в своих домах.Все дело в том, что наличие мохнатого или не очень друга обязывает человека больше двигаться, проявлять заботу, принимать и отдавать положительные эмоции. У тех, кто имеет в доме собаку, кошку, попугая, хомячка и других животных, меньше риск заболеть депрессией.Теперь о тех болячках, которыми могут наградить своих хозяев домашние животные:Токсоплазмоз. Одна из самых опасных инфекционных хворей, которая передается через испражнения животных. Паразиты "токсоплазмы" распространяются по кошачьим туалетам, детским песочницам, садовым участкам и так далее, так что мест, где подхватить их намного больше, чем можно себе представить. Если иммунитет человека слабый, то токсоплазмоз несет реальную угрозу смерти в себе, собственно, как и для беременных женщин, а точнее - их малышей, находящихся в утробе.Болезнь кошачьих царапин. Это довольно редкое заболевание, но оно имеет место быть. В месте, где вас или вашего ребенка царапает кот, может увеличиться лимфоузел из-за попадания в кровь бактерий. В данном случае следует обратиться к врачу и воспользоваться антибактериальной мазью.Стригущий лишай. Контакт с любимым питомцем может завершиться грибковым заболеванием. Обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно лечения лишая, а также обследовать питомца в ветеринарной клинике.Сальмонеллез. Опасная сальмонелла чаще всего живет на хладнокровных животных, поэтому змеи и прочие земноводные и рептилии должны находиться строго в аквариумах, мыть которые следует в ванне с антибактериальными средствами, после чего и саму ванну нужно обработать антисептиком. Желательно обходиться без поцелуев с такими питомцами.Кожные язвы у любителей аквариумных рыбок. Их возбудителем является микобактерия Marium, она является свободно живущей в аквариумах и подхватить ее можно как раз во время чистки. Поэтому эксперты рекомендуют очищать аквариумную емкость исключительно в перчатках и после этого тщательно вымывать руки до локтя с мылом.Прежде, чем заводить того или иного питомца, следует не просто сто раз взвесить все "за" и "против", но и узнать об особенностях ухода за ними и мерах профилактики вышеперечисленных недугов.