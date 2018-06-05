Пот, его запах и цвет, нередко указывают на скрытые нарушения в работе организма.У абсолютно здорового человека пот не имеет запаха и цвета, поэтому если вы заметили, что стали сильнее потеть и при этом от вас дурно пахнет, а на одежде остаются желтые пятна, необходимо взглянуть на свое здоровье с иной стороны.Какие подсказки по здоровью может дать пот?Вы беременны? Более сильное выделение пота говорит о гормональной перестройке организма, которая происходит вначале беременности. В данном случае вы имеете дело с одним из часто игнорируемых симптомов беременности, проявляющихся на первых неделях, когда даже тесты могут не выдать 100% результата.Менопауза. Точно также, как и при беременности, в организме женщины бушуют гормоны, от чего могут появиться так называемые "приливы". Обычно, чрезмерное потоотделение, если причиной служит перестройка женского организма на период менопаузы, проявляется у женщин в возрасте 45-55 лет.Нервное перенапряжение. Повышение уровня гормона стресса в организме влияет на запах пота. Поэтому, если вы все время нервничаете и находитесь в состоянии волнения, то ваш пот может начать издавать неприятный запах.Радостные эмоции. Как бы это странно не звучало, но когда человек слишком счастлив, его пот пахнет приятно или вообще не имеет запаха, хотя, при этом потоотделение может быть сильным.Тепловой или солнечный удар. Для такого состояния характерно полное отсутствие пота и приступы головокружения. Если в очень жаркий день вы вдруг перестали потеть, то следует как можно скорее уйти в тень или зайти в помещение с охлажденным воздухом, а также выпить пару стаканов воды. Таким образом, можно будет избежать удара.Низкий уровень глюкозы. Когда глюкозы становится слишком мало, появляется холодный липкий пот в районе роста волос на голове или на затылке. Чтобы избежать приступа, следует что-то съесть или выпить стакан сока, а в случае ухудшения самочувствия - срочно вызывать "скорую".Как видите, есть проблемы, на которые следует обратить свое внимание и в ближайшее время проконсультироваться с врачом в плане их устранения. Также, некоторые подсказки пота можно принять во внимание и изменить кое-что в образе жизни, что делает выделения сальных желез неприятно пахнущими и цветными.