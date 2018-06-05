Что может увеличить риск диабета: ответы знают ученые

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Некоторые провокаторы диабета являются довольно необычными.Мировая статистика указывает на тот факт, что с каждым годом число диабетиков продолжает увеличиваться. Эти данные Всемирной Организации Здравоохранения мало кого волнуют и образ жизни меняют лишь немногие, кто действительно опасается за свое здоровье и жизнь в будущем.К основным мерам профилактики сахарного диабета относят: сбалансированное питание, умеренную физическую активность, контролировать массу собственного тела и ежегодно проходить обследование в поликлинике. Можно сказать, что эти же правила относятся и к принципам здорового образа жизни. То есть, человек, соблюдающий эти рекомендации врачей, сам себя защищает от многих болезней, в том числе и диабета.Медики перечислили самые необычные причины сахарного диабета, увеличивающие риск недуга в разы:Чем меньше кофе, тем больше шансов заболеть. Наверное, все неоднократно слышали, что пить много кофе нельзя, так как это не полезно для здоровья. У американских ученых свое мнение на этот счет. Они провели многолетнее исследование, в результате которого выяснили, что минимальное употребление кофе на 17% повышает риск диабета, а вот 2-3 чашки данного напитка, наоборот, снижают его. Все дело в том, что кофе способствует снижению уровня глюкозы в крови.Пристрастие к безглютеновым диетам. На сегодняшний день модно отказываться от глютена в питании, так как это ускоряет процесс похудения. Но ученые из США считают, что соблюдать подобные диеты опасно для здоровья, ведь дефицит клетчатки негативно отражается на сосудах и крови, за счет чего снизится восприимчивость к инсулину и может развиться диабет.Желание побыть наедине с собой. Очень многие люди не любят шумные компании и предпочитают коротать вечера в полном одиночестве. Так вот, по мнению ученых, это - первый шаг на пути к сахарному диабету второго типа, так как одиночество провоцирует развитие депрессии, а она - диабета.