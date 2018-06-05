Стало известно, как распознать приближающийся диабет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На эти признаки стоит обратить внимание. Медики советуют прислушиваться к организму, чтобы вовремя обратить внимание на характерные признаки.К признакам, свидетельствующим, что организмом не контролируется уровень глюкозы, относятся следующие:*объем талии превышает объем бедер;*возникли сложности со сбрасыванием лишнего веса;*страшно тянет на сладкое;*после приема пищи человек чувствует огромное облегчение;*раздражение возникает при ощущении голода;*капризы и слезы появляются без видимых причин;*бессонница по ночам;*голод преследует постоянно;*днем возникает сонливость;*без еды возникают ощущения ослабленности и отрешенности;*анализы показали повышенный уровень глюкозы.Если у вас есть даже несколько вышеперечисленных признаков, то посетите врача. Отметим, что современной медицине под силу найти решение, которое поможет стабилизировать показатель сахара. Но самый важный инструмент в данном вопросе – внесение изменений в рацион питания, то есть отказ от продуктов, что содержат сахар.