Стало известно, как распознать приближающийся диабет

На эти признаки стоит обратить внимание. Медики советуют прислушиваться к организму, чтобы вовремя обратить внимание на характерные признаки.

К признакам, свидетельствующим, что организмом не контролируется уровень глюкозы, относятся следующие:

*объем талии превышает объем бедер;

*возникли сложности со сбрасыванием лишнего веса;

*страшно тянет на сладкое;

*после приема пищи человек чувствует огромное облегчение;

*раздражение возникает при ощущении голода;

*капризы и слезы появляются без видимых причин;

*бессонница по ночам;

*голод преследует постоянно;

*днем возникает сонливость;

*без еды возникают ощущения ослабленности и отрешенности;

*анализы показали повышенный уровень глюкозы.

Если у вас есть даже несколько вышеперечисленных признаков, то посетите врача. Отметим, что современной медицине под силу найти решение, которое поможет стабилизировать показатель сахара. Но самый важный инструмент в данном вопросе – внесение изменений в рацион питания, то есть отказ от продуктов, что содержат сахар.
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Добавил kolonka в категорию Кардиология

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