Стало известно, как распознать приближающийся диабет
К признакам, свидетельствующим, что организмом не контролируется уровень глюкозы, относятся следующие:
*объем талии превышает объем бедер;
*возникли сложности со сбрасыванием лишнего веса;
*страшно тянет на сладкое;
*после приема пищи человек чувствует огромное облегчение;
*раздражение возникает при ощущении голода;
*капризы и слезы появляются без видимых причин;
*бессонница по ночам;
*голод преследует постоянно;
*днем возникает сонливость;
*без еды возникают ощущения ослабленности и отрешенности;
*анализы показали повышенный уровень глюкозы.
Если у вас есть даже несколько вышеперечисленных признаков, то посетите врача. Отметим, что современной медицине под силу найти решение, которое поможет стабилизировать показатель сахара. Но самый важный инструмент в данном вопросе – внесение изменений в рацион питания, то есть отказ от продуктов, что содержат сахар.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kolonka в категорию Кардиология
Добавить комментарий