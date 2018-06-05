Врач развеял мифы о сезонной депрессии
По мнению эксперта, депрессия не может проявляться в конкретный временной период. «Наступление депрессии весной и осенью — сказка, фантазия человека», — Александр Федорович.
Осенью депрессии не может быть в принципе, поскольку за лето человеческий организм набирается сил и прекрасно себя чувствует в осеннее время
Эксперт сообщил, что рост числа людей, страдающих депрессией, напрямую связан с развитием методов диагностики.
Выявлять депрессию стало намного проще. Раньше этим занимались только специалисты, теперь обнаружить депрессию могут также врачи общей практики, стоматологи, гинекологи.
По словам Федоровича, даже сам пациент может самостоятельно диагностировать у себя депрессию. Также врач добавил, что у данного заболевания увеличилось количество выявляемых симптомов. Раньше их было всего три, теперь критериев депрессии стало в десять раз больше.
Врач посоветовал тем, кто якобы выявил у себя депрессию, не паниковать раньше времени. Для человека естественно испытывать чувство усталости и грусти. Тем не менее если ему кажется, что все вокруг «стало серым, а пища не имеет вкуса, то нужно обратиться к специалисту. Ранее Минздрав сообщил, что к 2020 году депрессия станет самой распространенной психической болезнью в России. Эксперты считают главной причиной растущей популярности депрессии увеличение продолжительности жизни. Депрессия стала чаще развиваться в пожилом возрасте.
Американские ученые обнаружили, что некоторые упражнения, направленные на развитие памяти и мышления, улучшают работу мозга и снижают риск развития депрессии после получения черепно?мозговой травмы.
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