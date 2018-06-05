Врач развеял мифы о сезонной депрессии

Пациент может самостоятельно диагностировать у себя депрессию.По мнению эксперта, депрессия не может проявляться в конкретный временной период. «Наступление депрессии весной и осенью — сказка, фантазия человека», — Александр Федорович.Осенью депрессии не может быть в принципе, поскольку за лето человеческий организм набирается сил и прекрасно себя чувствует в осеннее времяЭксперт сообщил, что рост числа людей, страдающих депрессией, напрямую связан с развитием методов диагностики.Выявлять депрессию стало намного проще. Раньше этим занимались только специалисты, теперь обнаружить депрессию могут также врачи общей практики, стоматологи, гинекологи.По словам Федоровича, даже сам пациент может самостоятельно диагностировать у себя депрессию. Также врач добавил, что у данного заболевания увеличилось количество выявляемых симптомов. Раньше их было всего три, теперь критериев депрессии стало в десять раз больше.Врач посоветовал тем, кто якобы выявил у себя депрессию, не паниковать раньше времени. Для человека естественно испытывать чувство усталости и грусти. Тем не менее если ему кажется, что все вокруг «стало серым, а пища не имеет вкуса, то нужно обратиться к специалисту. Ранее Минздрав сообщил, что к 2020 году депрессия станет самой распространенной психической болезнью в России. Эксперты считают главной причиной растущей популярности депрессии увеличение продолжительности жизни. Депрессия стала чаще развиваться в пожилом возрасте.Американские ученые обнаружили, что некоторые упражнения, направленные на развитие памяти и мышления, улучшают работу мозга и снижают риск развития депрессии после получения черепно?мозговой травмы.