Как не обгореть на солнце: советы дерматологов

Эти советы помогут избежать неприятных последствий от переизбытка солнечных ванн.С началом пляжного сезона увеличивается число загоревших людей, но некоторым из них удается красиво загореть, а другим - мучиться от солнечных ожогов.Дерматологи подсказали, что делать, чтобы не обгореть на солнце и получить ровный загар:- в 11 утра необходимо покинуть пляж, а вернуться туда можно уже после 15:00;- количество времени, проведенного на солнце, необходимо постепенно увеличивать, начиная всего с 10 минут;- поддерживать водный баланс и выпивать за день не менее 2 литров воды, чтобы предупредить обезвоживание и пересушивание кожи;- перед тем, как загорать, следует нанести на кожу крем с защитой от ультрафиолета либо оливковое, кокосовое и любое другое масло для кожи;- после купания в море или бассейне необходимо принять душ с пресной водой, а потом снова нанести защитное средство;- включить в рацион продукты, обогащенные бета-каротином: морковь, манго, абрикос, черешня, щавель, дыня, шпинат и другие - они улучшают состояние кожи и способствуют красивому загару;- не лежать/стоять/сидеть долго на одном месте, меняя положение тела и загорающую сторону;- не употреблять алкоголь на пляже, так как это чревато опасностью не только обгореть, но и утонуть;- не спать на пляже.И помните, что сильный загар вреден, а в некоторых случаях чрезмерное влияние ультрафиолетовых лучей может стать причиной развития рака кожи.