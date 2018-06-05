Как не обгореть на солнце: советы дерматологов

Эти советы помогут избежать неприятных последствий от переизбытка солнечных ванн.

С началом пляжного сезона увеличивается число загоревших людей, но некоторым из них удается красиво загореть, а другим - мучиться от солнечных ожогов.

Дерматологи подсказали, что делать, чтобы не обгореть на солнце и получить ровный загар:

- в 11 утра необходимо покинуть пляж, а вернуться туда можно уже после 15:00;

- количество времени, проведенного на солнце, необходимо постепенно увеличивать, начиная всего с 10 минут;

- поддерживать водный баланс и выпивать за день не менее 2 литров воды, чтобы предупредить обезвоживание и пересушивание кожи;

- перед тем, как загорать, следует нанести на кожу крем с защитой от ультрафиолета либо оливковое, кокосовое и любое другое масло для кожи;

- после купания в море или бассейне необходимо принять душ с пресной водой, а потом снова нанести защитное средство;

- включить в рацион продукты, обогащенные бета-каротином: морковь, манго, абрикос, черешня, щавель, дыня, шпинат и другие - они улучшают состояние кожи и способствуют красивому загару;

- не лежать/стоять/сидеть долго на одном месте, меняя положение тела и загорающую сторону;

- не употреблять алкоголь на пляже, так как это чревато опасностью не только обгореть, но и утонуть;

- не спать на пляже.

И помните, что сильный загар вреден, а в некоторых случаях чрезмерное влияние ультрафиолетовых лучей может стать причиной развития рака кожи.
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Добавил kruzka в категорию Дерматология

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