Как не обгореть на солнце: советы дерматологов
С началом пляжного сезона увеличивается число загоревших людей, но некоторым из них удается красиво загореть, а другим - мучиться от солнечных ожогов.
Дерматологи подсказали, что делать, чтобы не обгореть на солнце и получить ровный загар:
- в 11 утра необходимо покинуть пляж, а вернуться туда можно уже после 15:00;
- количество времени, проведенного на солнце, необходимо постепенно увеличивать, начиная всего с 10 минут;
- поддерживать водный баланс и выпивать за день не менее 2 литров воды, чтобы предупредить обезвоживание и пересушивание кожи;
- перед тем, как загорать, следует нанести на кожу крем с защитой от ультрафиолета либо оливковое, кокосовое и любое другое масло для кожи;
- после купания в море или бассейне необходимо принять душ с пресной водой, а потом снова нанести защитное средство;
- включить в рацион продукты, обогащенные бета-каротином: морковь, манго, абрикос, черешня, щавель, дыня, шпинат и другие - они улучшают состояние кожи и способствуют красивому загару;
- не лежать/стоять/сидеть долго на одном месте, меняя положение тела и загорающую сторону;
- не употреблять алкоголь на пляже, так как это чревато опасностью не только обгореть, но и утонуть;
- не спать на пляже.
И помните, что сильный загар вреден, а в некоторых случаях чрезмерное влияние ультрафиолетовых лучей может стать причиной развития рака кожи.
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