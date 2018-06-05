Как определить, что тренировки вредят здоровью

Ваше тело будет давать подсказки и главное - уметь их распознать.Всем известно, что активные занятия спортом вызывают легкие болезненные ощущения в мышцах, потому что они растут. В том случае, если после тренировки у вас ничего не болит, то можно поставить под сомнение эффективность тех упражнений, которые вы выполняли.Но это совсем не означает, что после времени, проведенного в зале, или пробежки вы должны скрючиться от боли.Как уже стало понятно, тело способно реагировать на то или иное воздействие и подсказывать человеку правильно он занимается или нет.Эксперты назвали пять предупреждений, указывающих на то, что вы тренируетесь во вред своему же здоровью:1. Сильно трясутся руки или ноги во время и после тренировки. Фитнес-эксперты утверждают, что легкая дрожь от физического напряжения может присутствовать, но когда она становится сильной повышается риск травмирования суставов и мышц. Чаще всего, такой симптом указывает на чрезмерное перенапряжение и нужно просто немного сбавить обороты.2. Отечность ног. С таким признаком больше остальных сталкиваются те, кто только начал бегать по утрам или вечерам. Отеки коленей и лодыжек, а также болезненные ощущения в этих частях конечностей, могут указывать на размягчение хрящевой ткани и другие нарушения, например, расколотую голень, но в этом случае порог боли будет более высоким. Чтобы устранить эту проблему, следует перестать бегать в течение нескольких дней, понаблюдать за своими ногами, если боль и отечность не проходит - обращайтесь к врачу.3. Крепатура, продолжающаяся более трех дней. Если вы после тренировки не можете встать с постели и нормально двигаться, а это продолжается дольше 48 часов, то есть повод перестать тренироваться, пока мышцы не восстановятся полностью. В таком состоянии крайне опасно вновь посещать спортзал и это чревато серьезными травмами.4. При подъеме тяжестей плечи, бедра и колени сильно болят или происходит их защемление. Это может означать, что вы недостаточно разминаетесь перед тренировкой и употребляете мало жидкости.5. Острая боль в мышцах. Она появляется спонтанно и быстро нарастает. Это признак травмы, поэтому тренировку следует остановить и обратиться к врачу за помощью.Спорт - это сила, бесспорно, но очень важно заниматься им осознанно, включая здравый ум. Если вы только хотите начать тренироваться, обратитесь к специалистам, а не пытайтесь самостоятельно разработать для себя комплекс упражнений, которые могут угробить ваше здоровье.